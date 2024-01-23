رد فعل غير متوقع من حارس ميسي تجاه ضابط حاول التقاط صورة معه (فيديو)

عاد ياسين شيوكو حارس ليونيل ميسي إلى الواجهة مجددًا برد فعل غير متوقع تجاه ضابط شرطة حاول التقاط صورة مع النجم الأرجنتيني.

وتواجد ليونيل ميسي في ملعب القطن لخوض مباراة ضد نادي دالاس خلال الفترة التحضيرية لنادي إنتر ميامي.

ووثق أحد المشجعين رد فعل ياسين تجاه ضابط الشرطة الذي اقترب من النجم الأرجنتيني ليحصل على صورة، ليفاجأ بياسين يدفعه من الخلف مباشرة ليبعده عن ميسي.

وأظهرت الكاميرات بعدها ميسي يتحدث إلى شخص ما دون ظهوره في الكادر.

ويبدو أن ميسي أراد من الضابط أن يتفهم الموقف الذي بدا محرجًا.

وخسر إنتر ميامي بهدف أمام دالاس في ثاني مبارياته التحضيرية استعدادًا للموسم الجديد في المباراة التي شهدت مشاركة بطل العالم وجوردي ألبا وبوسكيتس والوافد الجديد للنادي لويس سواريز.