أول تعليق من فينيسيوس على هدفه المثير للجدل (فيديو)
علق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على هدفه المثير للجدل في فوز ريال مدريد الدرامي 3/2 على ألميريا في الدوري الإسباني أمس الأحد.
وسجل فينيسيوس هدفًا، تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغائه ظنًّا منه أن الكرة اصطدمت بذراعه لكن تم تعديل القرار واحتساب الهدف لأن الكرة لمست كتف فينيسيوس وليس ذراعه.
وشارك فينيسيوس الهدف عبر حسابه في منصة "X" وكتب: "هدف رائع! هكذا كنت أفعل ذلك دائمًا على شاطئ كوباكابانا".
وكان ريال مدريد متأخرًا على ملعبه سانتياغو برنابيو 0/2 قبل أن يقلب الميرنغي تأخره إلى فوز 3/2 في مباراة امتد شوطها الثاني إلى 14 دقيقة كوقت بدل ضائع.
جدل تحكيمي
وأثارت قرارات الحكم فرانسيسكو خوسي هيرنانديز مايسو الجدل وأكد الحكم المصري الدولي السابق جمال الغندور أن الحكم ارتكب خطأين كانا كفيلين بقلب نتيجة المباراة.
ووفقًا للغندور فإن الخطأ الأول، هو عدم صحة ضربة جزاء ريال مدريد، قائلًا: "لمسة اليد واضحة، لكن كان يجب احتساب خطأ لمدافع ألميريا بعدما قفز روديغر بيديه الاثنتين على كتفه".
وأكد الغندور أن الخطأ الثاني هو احتساب هدف ريال مدريد الثاني رغم أنه غير صحيح.
وقال الحكم السابق: "الكرة لمست يد فينيسيوس ووفقًا للقانون يجب إلغاء الهدف فورًا طالما لمست الكرة يد المهاجم".
وأشار الغندور إلى أن القرار الصحيح الوحيد الذي اتخذه الحكم في المباراة هو إلغاء هدف ألميريا الثالث بعد ضرب جود بيلينغهام.
ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 51 نقطة من 20 مباراة ويتأخر بنقطة عن جيرونا الذي لعب 21 مباراة