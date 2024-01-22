أول تعليق من فينيسيوس على هدفه المثير للجدل (فيديو)

علق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد على هدفه المثير للجدل في فوز ريال مدريد الدرامي 3/2 على ألميريا في الدوري الإسباني أمس الأحد.

وسجل فينيسيوس هدفًا، تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغائه ظنًّا منه أن الكرة اصطدمت بذراعه لكن تم تعديل القرار واحتساب الهدف لأن الكرة لمست كتف فينيسيوس وليس ذراعه.

وشارك فينيسيوس الهدف عبر حسابه في منصة "X" وكتب: "هدف رائع! هكذا كنت أفعل ذلك دائمًا على شاطئ كوباكابانا".