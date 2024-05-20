رسميًأ: آرني سلوت مدربا لليفربول
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، تعاقده رسميًا مع الهولندي آرني سلوت، مدرب فينوورد، الهولندي، خلفًا للألماني يورغن كلوب.
وكان كلوب أعلن، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنه سيغادر ليفربول نهاية الموسم الجاري، رغم أن تكهنات ربطت تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن وروبن أموريم مدرب سبورتنغ لشبونة بالمنصب، لكن سلوت (45 عاما) حصل عليه.
وأصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا، مساء اليوم الإثنين، قال فيه إن الهولندي آرني سلوت، سيخلف كلوب في تدريب الريدز.
وقال ليفربول في بيانه: " يمكننا أن نعلن أن آرني سلوت قد وافق على عرضًا ليصبح المدرب الجديد للنادي".
وأضاف: "سيتولى سلوت منصبه رسميًا في 1 يونيو 2024، بشرط الحصول على تصريح عمل".
وأنهى ليفربول الموسم في المركز الثالث برصيد 82 نقطة متأخرا بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي البطل وسبع نقاط خلف أرسنال صاحب المركز الثاني.
وودع كلوب جماهير أنفيلد بعد أن فاز في 305 مباراة، باحتساب المباريات التي انتهت بركلات الترجيح، منذ تدريبه ليفربول عام 2015 بالإضافة إلى سبعة ألقاب بما في ذلك دوري أبطال أوروبا عام 2019 وأول لقب للدوري الإنجليزي منذ ثلاثة عقود عام 2020.