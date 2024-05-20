رسميًأ: آرني سلوت مدربا لليفربول

وكان كلوب أعلن، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أنه سيغادر ليفربول نهاية الموسم الجاري، رغم أن تكهنات ربطت تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن وروبن أموريم مدرب سبورتنغ لشبونة بالمنصب، لكن سلوت (45 عاما) حصل عليه.

وأصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا، مساء اليوم الإثنين، قال فيه إن الهولندي آرني سلوت، سيخلف كلوب في تدريب الريدز.

وقال ليفربول في بيانه: " يمكننا أن نعلن أن آرني سلوت قد وافق على عرضًا ليصبح المدرب الجديد للنادي".

وأضاف: "سيتولى سلوت منصبه رسميًا في 1 يونيو 2024، بشرط الحصول على تصريح عمل".