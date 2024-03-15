خطأ مضحك من جون أوبي ميكيل في قرعة دوري أبطال أوروبا
وقع النيجيري جون أوبي ميكيل، في خطأ كوميدي خلال قرعة دوري أبطال أوروبا اليوم الجمعة.
وشارك ميكيل نجم تشيلسي السابق في إجراء قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأسندت إليه مهمة سحب الكرات لمعرفة المواجهات المرتقبة في ربع النهائي.
لكن ميكيل ارتكب خطأ مضحكا حيث أظهر للشاشة اختياره الثاني من الكرات لتحديد مسار دور نصف النهائي.
وكان الجميع يترقب أن يعرف الفريق الذي سيواجه الفائز من مباراة آرسنال وبايرن ميونخ.
لكن ميكيل رفع الورقة الثانية التي تحمل جملة (ربع النهائي الثالث) وهو الذي يجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، لكنه أخفى رقم 3 بأصابعه، ليظل الجميع في حيرة بسبب عدم وضوح الرؤية، بينما أنقذ مقدم القرعة النيجيري وصرح بالنتيجة، التي لم يشاهدها كل من أمام الشاشة.
ولم يكن النص مهما، وجاء فيه: "الفائز في الجولة التأهيلية "X"، الشيء المهم هو ذلك الرقم النهائي، لكنك لم تتمكن من رؤيته".
وانتشر المقطع على نطاق واسع، وانتقد بعض المعلقين المسؤولين عن تنظيم القرعة لأنهم لم يبلغوا ميكيل بضرورة أن يبعد أصابعه حتى تتضح النتيجة للجميع.