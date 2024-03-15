خطأ مضحك من جون أوبي ميكيل في قرعة دوري أبطال أوروبا

لكن ميكيل رفع الورقة الثانية التي تحمل جملة (ربع النهائي الثالث) وهو الذي يجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، لكنه أخفى رقم 3 بأصابعه، ليظل الجميع في حيرة بسبب عدم وضوح الرؤية، بينما أنقذ مقدم القرعة النيجيري وصرح بالنتيجة، التي لم يشاهدها كل من أمام الشاشة.

ولم يكن النص مهما، وجاء فيه: "الفائز في الجولة التأهيلية "X"، الشيء المهم هو ذلك الرقم النهائي، لكنك لم تتمكن من رؤيته".

وانتشر المقطع على نطاق واسع، وانتقد بعض المعلقين المسؤولين عن تنظيم القرعة لأنهم لم يبلغوا ميكيل بضرورة أن يبعد أصابعه حتى تتضح النتيجة للجميع.