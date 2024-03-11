هل تعاقب لجنة الانضباط بالدوري السعودي مهاجم الهلال مالكوم؟

كشفت تقارير إخبارية سعودية، الاثنين، أن نادي الرياض تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد البرازيلي مالكوم مهاجم نادي الهلال؛ بسبب ما بدر منه خلال مواجهة الفريقين الجمعة الماضي، لحساب الجولة 23 من الدوري.

وخلال إعلان حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الهلال في أواخر الشوط الأول، التقطت عدسات الكاميرا مشهدا يظهر فيه البرازيلي مالكوم وهو يبصق على مدافع الرياض محمد الشويرخ، داخل منطقة الجزاء، ما دفع مجلس إدارة الرياض إلى تقديم شكوى رسمية، وفق ما نشرته صحيفة الرياضية السعودية.

وينتظر أن تجتمع لجنة الانضباط لتدرس اللقطة المثيرة للجدل قبل إعلان القرار النهائي بشأنها، على غرار ما حصل مع لقطة البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والشباب.

وكان "الزعيم" حقق فوزا سهلا على مضيفه الرياض (3 ـ1)، ليدعم مركزه في صدارة الدوري برصيد 65 نقطة، ويخطو خطوة جديدة نحو إحراز اللقب.