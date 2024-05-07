القادسية السعودي يستهدف ضم نجمين برازيليين من الدوري الإنجليزي
تستهدف إدارة نادي القادسية السعودي، التعاقد مع نجمين برازيليين من الدوري الإنجليزي لتدعيم صفوفها في الموسم المقبل.
ونجح القادسية، فى الصعود مرة أخري لدوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم المقبل، بعد تعادله الإيجابي مع مضيفه أحُد بنتيجة (2-2)، ضمن منافسات الجولة الـ31 من دوري يلو، مساء الإثنين.
وأوضحت صحيفة "TBR Football"، أن إدارة القادسية ترغب في ضم كلًّا من ريتشارليسون، مهاجم توتنهام هوتسبير، وغابرييل جيسوس لاعب آرسنال في الموسم الجديد.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن النادي السعودي يفكر في تقديم عرض مغرٍ لضم المهاجمين البرازيليين جيسوس وريتشارليسون هذا الصيف.
وأشارت إلى أن إدارة آرسنال أخبرت جيسوس أنها لن تقف في طريقه في حالة وصول عرض مناسب له، لكنهم أيضًا لا يرغبون في بيع عقده.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد حاول ضم ريتشارليسون الصيف الماضي بعد الفشل في التعاقد مع نجم ليفربول المصري محمد صلاح.
وانضم ريتشارليسون، البالغ من العمر 26 عاما، لتوتنهام في يوليو 2022، قادماً من إيفرتون الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2018.