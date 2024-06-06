الهدف الرئيس لنادي الاتحاد السعودي في حراسة المرمى
حدد نادي الاتحاد السعودي صفقة مميزة لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل.
وترغب إدارة الاتحاد في التعاقد مع عدة لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد من أجل العودة للمنافسة بقوة على البطولات.
وخرج الاتحاد من الموسم المنقضي صفر اليدين دون تحقيق أي بطولات بعدما فقد فرصة المنافسة على لقب دوري روشن الذي كان يحمله في الموسم الماضي.
وخسر الاتحاد أيضًا لقب كأس السوبر المحلي وودع كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويسعى مسؤولو الاتحاد لضم حارس مرمى جديد في ظل الانتقادات التي واجهها البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى الفريق في الموسم الماضي.
وأكدت صحيفة (المدينة) السعودية أن الاتحاد يستهدف التعاقد مع حارس مرمى جديد لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحارس يان أوبلاك نجم أتلتيكو مدريد الإسباني سيكون الهدف الرئيس لنادي الاتحاد لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.
وأوضحت الصحيفة السعودية أن أوبلاك من العناصر التي يسعى مسؤولو الاتحاد لضمها من أجل دعم الفريق في الموسم المقبل والاستفادة من خبراته الطويلة نتيجة تجربته مع أتلتيك مدريد.