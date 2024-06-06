الهدف الرئيس لنادي الاتحاد السعودي في حراسة المرمى

حدد نادي الاتحاد السعودي صفقة مميزة لتدعيم مركز حراسة المرمى في الموسم المقبل.

وترغب إدارة الاتحاد في التعاقد مع عدة لاعبين مميزين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد من أجل العودة للمنافسة بقوة على البطولات.

وخرج الاتحاد من الموسم المنقضي صفر اليدين دون تحقيق أي بطولات بعدما فقد فرصة المنافسة على لقب دوري روشن الذي كان يحمله في الموسم الماضي.

وخسر الاتحاد أيضًا لقب كأس السوبر المحلي وودع كأس خادم الحرمين الشريفين.