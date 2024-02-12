أتلتيكو مدريد يعلن تشخيص إصابة موراتا
أعلن نادي أتلتيكو مدريد، التشخيص الرسمي للإصابة التي تعرَّض لها ألفارو موراتا، لاعب الفريق، في مواجهة إشبيلية، مساء السبت.
وخسر أتلتيكو مدريد أمام مضيفه إشبيلية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني، مساء السبت.
لكن الخبر الأسوأ تمثل في خروج المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا باكيًا، بعد تعرضه لإصابة قوية عقب التواء ركبته في الوقت بدل الضائع قبل نهاية الشوط الأول.
وقال البيان الرسمي لأتلتيكو مدريد: "يعاني موراتا من كدمة في العظام والتواء في الرباط الجانبي الداخلي في ركبته اليمنى".
وطمأنت الإصابة إدارة أتلتيكو بعد مخاوف من تعرّض اللاعب للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.
وقال الإعلامي الإسباني ماتيو موريتو، إن "موراتا سيغيب من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط كحد أقصى".
ومن المقرر أن يلعب أتلتيكو مدريد بعد 9 أيام أمام إنتر ميلان الإيطالي في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، مع العلم بأنه يحتل حاليًّا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فشله في الفوز خلال آخر جولتين.
أما المنتخب الإسباني فسيشارك في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقرر انطلاقها خلال شهر يونيو المقبل في ألمانيا.
ويتواجد منتخب "لا روخا" في مجموعة نارية تضم أيضًا، منتخبات كرواتيا وإيطاليا وألبانيا.
يذكر أن موراتا خاض مع أتلتيكو مدريد 32 مباراة خلال الموسم الحالي في كل البطولات، سجل خلالها 19 هدفًا وصنع 3.
وعلى الصعيد الدولي، خاض المهاجم المخضرم 69 مباراة مع منتخب إسبانيا، سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 7.