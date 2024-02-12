أتلتيكو مدريد يعلن تشخيص إصابة موراتا

أعلن نادي أتلتيكو مدريد، التشخيص الرسمي للإصابة التي تعرَّض لها ألفارو موراتا، لاعب الفريق، في مواجهة إشبيلية، مساء السبت.

وخسر أتلتيكو مدريد أمام مضيفه إشبيلية بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، ضمن الأسبوع الـ24 من الدوري الإسباني، مساء السبت.

لكن الخبر الأسوأ تمثل في خروج المهاجم الدولي الإسباني ألفارو موراتا باكيًا، بعد تعرضه لإصابة قوية عقب التواء ركبته في الوقت بدل الضائع قبل نهاية الشوط الأول.