لجنة أولمبياد باريس 2024 تصدم الجماهير بقرار مفاجئ

أبدى عدد من كبير من الفرنسيين غضبهم من اللوائح التي أقرتها اللجنة المنظمة للألعاب الاولمبية باريس 2024 وذلك بإجبار الأولياء على اقتناء تذاكر الدخول لمتابعة مختلف منافسات الألعاب وفق ما أوردته تقارير إخبارية.

وقبل انطلاق الألعاب الأولمبية 2024، في 26 يوليو من العام الجاري، فجر قرار اللجنة المنظمة للأولمبياد بأن كل رضيع أو صبي يتابع منافسات الألعاب مع والديه سيكون مطالبا بدفع ثمن التذكرة جدلا في الأوساط الفرنسية فيما كانت اللجنة عرضة لوابل من الانتقادات والاتهام بابتزاز الجماهير.

وقبل أسابيع أثير الجدل أيضا حول أسعار التذاكر، التي اعتبرت باهظة جدا، قبل أن تقرر لوائح الأولمبياد وجوب حصول الأطفال وحتى الرضع على تذكرة لحضور الفعاليات المختلفة للألعاب الأولمبية.

وفي العادة، يسمح للجماهير باصطحاب الأطفال والرضع إلى الملعب لمتابعة المباراة، وفي سائر الرياضات الأخرى، إذ كثيرا ما يتم الترحيب بهم مجانا في منافسات وبطولات مثل الرجبي أو الكريكيت أو ألعاب القوى وغيرها.

واعتبرت الصحف الفرنسية قرار لجنة تنظيم "باريس 2024" مفاجئا وغريبا، فيما أطلقت جمعيات ومنظمات حملات عبر منصات التواصل هدفها دعوة المشرفين على الألعاب إلى التراجع عن قرار حرمان الجماهير من اصطحاب أطفالهم مجانا خصوصا في منافسات الألعاب الفردية معتبره أن تلك اللوائح تتعارض مع مبادئ الحركة الأولمبية.

وكانت دورة الألعاب الأولمبية لعام 2012 في لندن قد وضعت القواعد نفسها التي تم إقرارها في دورة باريس، لكن المنظمين ألغوها سريعا تحت ضغط الجمهور ووسائل الإعلام ليسمحوا للأطفال والرضع بأن يكونوا مع أوليائهم على المدرجات.