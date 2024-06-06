ستاد وصفقة أفريقية.. طارق السيد يفجر مفاجآت مدوية حول الزمالك (فيديو)
فجّر طارق السيد، قائد نادي الزمالك الأسبق، مفاجآت كبيرة، بشأن وضع الفريق الأول لكرة القدم، وخطط التعاقدات الصيفية، بالإضافة إلى خطة مجلس الإدارة لبناء استاد جديد.
طارق السيد قال في بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن لاعبي الزمالك هم من تواصلوا مع أشرف بن شرقي للعودة إلى الزمالك وليست الإدارة.
وأوضح: "لاعبو الزمالك يحاولون إقناع بن شرقي بتخفيض عقده لأن قيمته 2 مليون دولار، وهذا مبالغ فيه".
وكان نادي الريان القطري، قد أعلن رحيل بن شرقي عن صفوفه، بعد انتهاء تعاقده وعدم الوصول لاتفاق حول التجديد.
وشدد طارق السيد على أن أحد رجال الأعمال سيتدخل من أجل تمويل جزء من صفقة بن شرقي لعودته إلى الزمالك، وبمساعدة ممدوح عباس.
كما أكد بن شرقي أن رجال الأعمال الزمالكاوية، سيتكفلون بصفقة أجنبية قوية، ستسعد جماهير القلعة البيضاء.
وجاء كلام طارق السيد على الرغم من قرارَي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف قيد الزمالك 3 فترات بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والتي تبلغ مليونين و400 ألف يورو، بالإضافة إلى الإيقاف 3 فترات أخرى بسبب روى أغواش مساعد فيريرا المدير الفني السابق للفريق.
هذا بخلاف الحكم المنتظر في مستحقات جايمى باتشيكو المدير الفني السابق والتي تحدد يوم 31 يونيو للنطق بالحكم فيها.
تحالف خليجي لبناء استاد الزمالك
من جهة أخرى كشف طارق السيد، أن هناك تحالفًا مصريًا خليجيًا، يتم الترتيب له الآن، كي يخرج بمشروع استاد الزمالك إلى النور.
وأوضح: "هناك تحالف استثماري خليجي ضخم سيتولى أمر فرع الزمالك في 6 أكتوبر بما فيه الاستاد وبعض المنشآت الأخرى".
واختتم: "سيتم الكشف عن بناء استاد الزمالك خلال مؤتمر صحفي عالمي مقر النادي، عقب عقد الجمعية العمومية".