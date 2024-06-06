ستاد وصفقة أفريقية.. طارق السيد يفجر مفاجآت مدوية حول الزمالك (فيديو)

طارق السيد قال في بث مباشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إن لاعبي الزمالك هم من تواصلوا مع أشرف بن شرقي للعودة إلى الزمالك وليست الإدارة.

وأوضح: "لاعبو الزمالك يحاولون إقناع بن شرقي بتخفيض عقده لأن قيمته 2 مليون دولار، وهذا مبالغ فيه".

وكان نادي الريان القطري، قد أعلن رحيل بن شرقي عن صفوفه، بعد انتهاء تعاقده وعدم الوصول لاتفاق حول التجديد.

وشدد طارق السيد على أن أحد رجال الأعمال سيتدخل من أجل تمويل جزء من صفقة بن شرقي لعودته إلى الزمالك، وبمساعدة ممدوح عباس.

كما أكد بن شرقي أن رجال الأعمال الزمالكاوية، سيتكفلون بصفقة أجنبية قوية، ستسعد جماهير القلعة البيضاء.

وجاء كلام طارق السيد على الرغم من قرارَي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف قيد الزمالك 3 فترات بسبب مستحقات خالد بوطيب لاعب الفريق السابق، والتي تبلغ مليونين و400 ألف يورو، بالإضافة إلى الإيقاف 3 فترات أخرى بسبب روى أغواش مساعد فيريرا المدير الفني السابق للفريق.

هذا بخلاف الحكم المنتظر في مستحقات جايمى باتشيكو المدير الفني السابق والتي تحدد يوم 31 يونيو للنطق بالحكم فيها.