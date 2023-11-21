"الرقصة الأخيرة" .. مواجهة بين ميسي ورونالدو في كأس موسم الرياض
أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن إقامة كأس موسم الرياض في فبراير من العام 2024، بإقامة بطولة ثلاثية تجمع ناديي الهلال والنصر السعوديين، مع إنتر ميامي الأمريكي.
بطولة ثلاثية بنظام الدوري ستجمع بين النصر والهلال وإنتر ميامي على كأس موسم الرياض
ووفقًا لبيان نشره تركي آل الشيخ، فإن البطولة ستكون في شهر فبراير من العام المقبل بنظام الدوري، على ملعب "كينجدوم أرينا" بمشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وستكون المباراة تحت عنوان "the last dance" أو "الرقصة الأخيرة" في إشارة لظهور ليونيل ميسي قائد إنتر ميامي الأميركي وكريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي وعودتهما إلى الواجهة مجدداً بعد سنوات من مواجهاتهما التاريخية في كلاسيكو الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، ولكن هذه المرة على الملاعب السعودية.