سخرية تحولت لامتنان.. شباب ريال مدريد من النقد إلى المجد

قبل سنوات كان خروج أنباء عن اهتمام ريال مدريد بلاعب شاب في أي دوري أوروبي أو لاتيني يثير السخرية من رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، ومن بخله وتوجيه اهتمامه لضم شباب بأموال قليلة بدلًا من الذهاب لضم نجوم جاهزين.

كل تلك الانتقادات لم يلق لها بيريز بالًا لسنوات طويلة، حتى عندما انتقدت الجماهير فينيسيوس جونيور لموسم كامل، وتعجبت من ضم رودريغو وقالت على صفقات تشواميني وإدواردو كامافينغا إنها جاءت فقط لمكايدة باريس سان جيرمان.

من جديد قرر بيريز الصمت وأن يستمر في عملية البناء بنفس الخطة وفضل أن يترك عمله يتحدث عنه لاحقًا، حتى وإن تأخر ذلك الرد.