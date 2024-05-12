أشعل الاحتفالات.. علي البليهي يسخر من رونالدو وبنزيما (صورة)
أشعل علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، احتفالات تتويج فريقه بلقب الدوري بنشره صورة ساخرة من الثنائي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، والفرنسي كريم بنزيما، نجم الاتحاد.
وأحرز الهلال لقب الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه معززا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم متذيل الترتيب، يوم السبت، ليبتعد فريق المدرب جورجي جيسوس عن أقرب منافسيه بفارق لا يمكن تعويضه.
ورفع الهلال، الذي فاز في 29 مباراة وتعادل مرتين ولم يتلق أي خسارة، رصيده إلى 89 نقطة بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني قبل ثلاث جولات على النهاية.
واستعاد الهلال اللقب بعد عام واحد من خسارته لصالح الاتحاد حامل اللقب الذي يحتل المركز الخامس حاليا.
ونشر البليهي صورة له عبر حسابه على منصة "إنستغرام" يظهر خلالها بقميص الهلال وكأنه ساحر يلاعب عرائس في السيرك ويتدلى من الحبال كريم بنزيما ورونالدو وفيرمينو، نجم الأهلي.
ودأب البليهي على مدار الموسم على استفزاز منافسيه أبرزهم رونالدو الذي تسبب في طرده خلال مواجهتهما الأخيرة، وأيضا عبد الرزاق حمد الله الذي دخل معه في اشتباكات من قبل.
وكان البليهي قد قال في تصريحات سابقة عبر برنامج "رامز جاب من الآخر"، إن "حمد الله أفضل من كريم بنزيما وأندرسون تاليسكا، جناح النصر".
واحتفل لاعبو الهلال باللقب على ملعب المملكة أرينا، ودخل البرازيلي نيمار، الذي يغيب عن المشاركة منذ إصابته مع منتخب بلاده في أكتوبر الماضي، أرض الملعب للاحتفال مع زملائه.
وقال جيسوس في مؤتمر صحفي عقب المباراة: "بعد 11 شهرا من العمل حققنا لقبا كبيرا، الفوز بالدوري كان هدفنا الأهم هذا الموسم. جئت إلى هنا بهدف الفوز بالدوري ولحسن الحظ نجحنا في ذلك، أهنئ الفريق بأكمله على هذا الإنجاز".
ويحظى الهلال بفرصة تحقيق الثلاثية هذا الموسم بعدما حسم لقبي الدوري وكأس السوبر السعودية، وسيواجه النصر في نهائي كأس الملك.