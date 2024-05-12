أشعل الاحتفالات.. علي البليهي يسخر من رونالدو وبنزيما (صورة)

أشعل علي البليهي، مدافع نادي الهلال السعودي، احتفالات تتويج فريقه بلقب الدوري بنشره صورة ساخرة من الثنائي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، والفرنسي كريم بنزيما، نجم الاتحاد.

وأحرز الهلال لقب الدوري السعودي للمرة 19 في تاريخه معززا رقمه القياسي بفوزه 4-1 على الحزم متذيل الترتيب، يوم السبت، ليبتعد فريق المدرب جورجي جيسوس عن أقرب منافسيه بفارق لا يمكن تعويضه.

ورفع الهلال، الذي فاز في 29 مباراة وتعادل مرتين ولم يتلق أي خسارة، رصيده إلى 89 نقطة بفارق 12 نقطة عن النصر صاحب المركز الثاني قبل ثلاث جولات على النهاية.

واستعاد الهلال اللقب بعد عام واحد من خسارته لصالح الاتحاد حامل اللقب الذي يحتل المركز الخامس حاليا.