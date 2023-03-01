سبورت: نيوكاسل يستهدف التعاقد مع رافينيا من برشلونة

قالت صحيفة "سبورت"، إن البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة سيكون أحد الأهداف الرئيسية لنادي نيوكاسل الصيف المقبل.

ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن نيوكاسل يريد التعاقد مع رافينيا ليكون قفزة نوعية للفريق الذي يديره إيدي هاو، رغم أن اللاعب البرازيلي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2027.

وانضم رافينيا، البالغ من العمر 26 عاما، في الصيف الماضي، قادما من ليدز يونايتد مقابل نحو 75 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن قرار تشافي مدرب برشلونة بتغيير نظام اللعب بالاعتماد على 4 لاعبين في خط الوسط أدى إلى تواجد رافينيا على مقاعد البدلاء.