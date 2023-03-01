سبورت: نيوكاسل يستهدف التعاقد مع رافينيا من برشلونة
قالت صحيفة "سبورت"، إن البرازيلي رافينيا لاعب برشلونة سيكون أحد الأهداف الرئيسية لنادي نيوكاسل الصيف المقبل.
ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن نيوكاسل يريد التعاقد مع رافينيا ليكون قفزة نوعية للفريق الذي يديره إيدي هاو، رغم أن اللاعب البرازيلي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2027.
وانضم رافينيا، البالغ من العمر 26 عاما، في الصيف الماضي، قادما من ليدز يونايتد مقابل نحو 75 مليون يورو.
وأوضحت الصحيفة أن قرار تشافي مدرب برشلونة بتغيير نظام اللعب بالاعتماد على 4 لاعبين في خط الوسط أدى إلى تواجد رافينيا على مقاعد البدلاء.
ومع ذلك، فإن إصابة الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي أعادت البرازيلي إلى المشاركة في المباريات الأخيرة، حيث تمكن البرازيلي من إثبات نفسه.
وعلى الرغم من الأوقات الجيدة التي قضاها مؤخرًا في برشلونة، فقد واجه رافينيا انتكاسات مختلفة، مثل مباراة الذهاب من الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد، حيث عبر بوضوح عن غضبه من تشافي الذي قرر استبداله في اللحظات الأخيرة من المباراة.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن رافينيا شارك في 34 مباراة مع برشلونة سجل فيها 7 أهداف وصنع 9، علما أنه سبق أن لعب 67 مباراة مع ليدز يونايتد سجل فيها 17 هدفا وصنع 12.
وأصبح نيوكاسل، منذ انتقال مليكته لصندوق الاستثمار السيادي السعودي في نهاية 2021، من أكثر الأندية التي أنفقت- 283 مليون يورو في الانتقالات - وانعكس ذلك في نتائجه.
ويحتل نيوكاسل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 41 نقطة، مع مباراتين مؤجلتين، وإذا فاز فيهما، فسيكون في المركز الرابع وهو آخر مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وقبل عام واحد فقط تعاقد نيوكاسل مع كيران تريبيير من أتلتيكو مدريد مقابل 15 مليونا؛ ما يجعل اللاعب من أعلى اللاعبين أجرا في الفريق.