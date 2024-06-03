مورينيو: تدريبي فنربخشة سيجذب المزيد من الأنظار للدوري التركي
قال جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة الجديد، اليوم الاثنين، إن تدريبه للفريق وسمعته سيجذبان المزيد من الاهتمام للدوري التركي الممتاز لكرة القدم مضيفًا أن هدفه هو الفوز باللقب والتأهل إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
وتم تقديم مورينيو (61 عامًا) أمام الألوف من جماهير فنربخشة المتحمسين أمس الأحد.
ولم يرتبط المدرب البرتغالي بأي فريق منذ استغناء روما الإيطالي عن خدماته في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول، قال مورينيو إنه لا يقدم أي وعود باستثناء: "الالتزام الكبير والشغف، والحماسة"، مضيفًا أن طموحه في القدوم إلى تركيا "جذب المزيد من الاهتمام لهذا الدوري".
وقال مورينيو: "أحد الأشياء هو أنني أجذب الانتباه معي. المزيد من الأشخاص في أوروبا سيتابعون الدوري التركي (بسببي). أنا قادم للعمل من أجل كرة القدم التركية ومن أجل الدوري التركي الممتاز. لكنني أتيت بشكل أساس للعمل من أجل فنربخشة".
وأضاف: "أمنيتي هي أن تتحسن كرة القدم التركية على كل المستويات. لكن إذا اضطررت إلى رفع صوتي للدفاع عن فنربخشة فلن أفكر مرتين" في إشارة على ما يبدو إلى شكاوى النادي بشأن ما يصفه بالظلم.
وشابت الدوري التركي الممتاز خلافات الموسم الماضي، مع موجة من أعمال العنف والخلافات التي ألقت بظلالها على الصراع المحتدم على اللقب بين فنربخشه ومنافسه غلطة سراي.
وحسم غلطة سراي اللقب في الجولة الأخيرة للموسم في الشهر الماضي.
وقال مورينيو إن بطولة أوروبا المقبلة ستعرقل استعدادات الفريق لوجود اللاعبين مع منتخباتهم، ولن تمكنه من إجراء تغييرات على التشكيلة إلا في بداية الموسم. مضيفًا أن هدفه الرئيس هو الفوز بالدوري وبلوغ دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا حيث يخوض فنربخشة ملحق التأهل للبطولة.
وأضاف "حين ينظر إليّ الناس، فإنني بلغت ستة نهائيات (أوروبية) فزت بخمسة منها، يفكرون في أشياء كبيرة فورًا. لكنني أعتقد أن علينا المضي قدمًا خطوة بخطوة. بالطبع سيكون الملحق صعبًا لأننا ببساطة ليس لدينا الوقت للاستعداد".