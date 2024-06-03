مورينيو: تدريبي فنربخشة سيجذب المزيد من الأنظار للدوري التركي

وتم تقديم مورينيو (61 عامًا) أمام الألوف من جماهير فنربخشة المتحمسين أمس الأحد.

ولم يرتبط المدرب البرتغالي بأي فريق منذ استغناء روما الإيطالي عن خدماته في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول، قال مورينيو إنه لا يقدم أي وعود باستثناء: "الالتزام الكبير والشغف، والحماسة"، مضيفًا أن طموحه في القدوم إلى تركيا "جذب المزيد من الاهتمام لهذا الدوري".

وقال مورينيو: "أحد الأشياء هو أنني أجذب الانتباه معي. المزيد من الأشخاص في أوروبا سيتابعون الدوري التركي (بسببي). أنا قادم للعمل من أجل كرة القدم التركية ومن أجل الدوري التركي الممتاز. لكنني أتيت بشكل أساس للعمل من أجل فنربخشة".

وأضاف: "أمنيتي هي أن تتحسن كرة القدم التركية على كل المستويات. لكن إذا اضطررت إلى رفع صوتي للدفاع عن فنربخشة فلن أفكر مرتين" في إشارة على ما يبدو إلى شكاوى النادي بشأن ما يصفه بالظلم.