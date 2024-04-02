لمنحهن شعورًا بالراحة.. نيوزيلندا تغير قواعد ملابس الجمباز للسيدات

جدَّد الاتحاد النيوزيلندي للجمباز قواعد الملابس الخاصة بالرياضة للسيدات والفتيات والسماح لهن بارتداء السراويل القصيرة أو الضيقة فوق ثيابهن، وسيتوقف عن معاقبتهن على ارتداء الملابس الداخلية المرئية وحمالة الصدر أثناء المنافسات المحلية.

وقال الاتحاد إن التغييرات تم إجراؤها بعد أن وجدت دراسة استقصائية للاعبي الجمباز، والتي حصلت على أكثر من 200 استجابة، أن الرياضيين يريدون "الشعور بالراحة والأمان" في هذه الرياضة.

وقالت أندريا نيلسون الرئيس التنفيذي للاتحاد النيوزيلندي للجمباز في بيان "وجدنا أن اللوائح المتعلقة بالملابس الداخلية كانت غير واضحة وتم تطبيقها بشكل غير متساو ولكي نكون صادقين فهي قديمة بعض الشيء.

"نحن نتأكد فقط من أنه أينما كنت في هذه الرياضة فلديك الخيار. لذلك لا يشعر أحد بعدم الارتياح أو الاستبعاد".

وتخص القواعد الجديدة المسابقات في نيوزيلندا فقط. أمام بالنسبة للمنافسات الدولية فلا يزال لاعبو الجمباز يخضعون لقواعد الاتحاد الدولي للجمباز.

وتتطلب تلك القواعد من السيدات ارتداء "ثوب رياضي غير شفاف... ويجب أن يكون ذا تصميم أنيق".

وقد تتعرض الرياضيات لخصم ما يتراوح بين 0.30 إلى 1.00 نقطة من نتيجتهن النهائية بسبب مخالفات الملابس أثناء المنافسات الفردية أو الجماعية.

وسبق أن أعرب الرياضيون عن مخاوفهم بشأن ملابس الجمباز واختار الفريق الألماني ارتداء بدلات تغطي الجسم بالكامل في أولمبياد طوكيو كموقف ضد إضفاء الطابع الجنسي على النساء في الرياضة.

وقالت نيلسون إن تخفيف بعض القواعد المتعلقة بالملابس قد يبقي الفتيات في الرياضة، وسيجعل القواعد الخاصة بالسيدات على الأقل متوافقة مع تلك الخاصة بالذكور الذين تمكنوا منذ فترة طويلة من ارتداء السراويل القصيرة أو الطويلة.