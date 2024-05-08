صدمة بشأن بيلينغهام قبل انطلاق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ

تلقى نادي ريال مدريد صدمة قوية، قبيل انطلاق مباراته أمام بايرن ميونخ، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء.

ونشرت صحيفة "كوبي" الإسبانية، تقريرًا قالت فيه إن جود بيلينغهام، سيلعب مباراة اليوم، وهو مازال يشعر بآلام في الركبة.

وأوضحت: "اللاعب الإنجليزي لديه آلام في الركبة، وسيلعب بعد حقن ركبته".