النصر السعودي يستعد لدفع مبلغ ضخم لضم نجم مانشستر يونايتد

ونشر موقع CaughtOffside تقريرًا قال فيه إن نادي النصر السعودي، أجرى محادثات مع وكلاء نجم مانشستر يونايتد بشأن صفقة انتقال بقيمة 40 مليون يورو بعقد مدته 3 سنوات.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على الوضع أن النصر قد أجرى بالفعل محادثات مع ممثلي كاسيميرو، وأكدوا أن اللاعب منفتح على مغادرة مانشستر يونايتد، بشرط الحصول على العرض المناسب.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون النصر مستعدًا لتقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو تقريبًا إلى الشياطين الحمر من أجل ضم كاسيميرو، بينما سيكونون مستعدين لتقديم عقد للاعب لمدة ثلاث سنوات.

وكان كاسيميرو سيئًا حقًا بالنسبة لفريق مانشستر يونايتد خلال هزيمته المحرجة 4-0 أمام كريستال بالاس في وقت سابق من هذا الأسبوع، وقد دفع أداؤه محلل سكاي سبورتس جيمي كاراغر إلى مطالبة اللاعب بإنهاء مسيرته على أعلى مستوى والانتقال إلى المملكة العربية السعودية أو المملكة المتحدة أو الدوري الأمريكي.