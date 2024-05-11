نيمار وعائلته يخطفون الأنظار خلال مباراة الهلال والحزم (فيديو)

خطف البرازيلي نيمار داسيلفا الأنظار خلال تواجده رفقة عائلته في المدرجات خلال مباراة فريقه الهلال السعودي والحزم، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين.

والتقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة، نيمار وهو يتواجد رفقة صديقته في المدرجات وابنتهما "مافي" التي كانت ترتدي قميص الهلال، وتفاعلوا مع أهداف "الزعيم"، حيث خرج منتصرا في الشوط الأول بنتيجة (4-1).

وسجل أهداف الهلال ألكسندر ميتروفيتش (هدفين)، وأحمد عبدالله الجويد، لاعب الحزم هدفًا في مرماه، وسافيتش.