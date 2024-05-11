نيمار وعائلته يخطفون الأنظار خلال مباراة الهلال والحزم (فيديو)
خطف البرازيلي نيمار داسيلفا الأنظار خلال تواجده رفقة عائلته في المدرجات خلال مباراة فريقه الهلال السعودي والحزم، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين.
والتقطت عدسات القناة الناقلة للمباراة، نيمار وهو يتواجد رفقة صديقته في المدرجات وابنتهما "مافي" التي كانت ترتدي قميص الهلال، وتفاعلوا مع أهداف "الزعيم"، حيث خرج منتصرا في الشوط الأول بنتيجة (4-1).
وسجل أهداف الهلال ألكسندر ميتروفيتش (هدفين)، وأحمد عبدالله الجويد، لاعب الحزم هدفًا في مرماه، وسافيتش.
ويواصل نيمار برنامجه التأهيلي، بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، خلال شهر أكتوبر الماضي، أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل في مباراة أوروغواي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة البرازيل بهدفين دون مقابل.
وشارك نيمار في 5 مباريات مع الهلال، وسجل هدفًا واحدًا في بطولة دوري أبطال آسيا، قبل أن يتعرض لإصابة الصليبي والغضروف.
الهلال يدخل المباراة وهدفه الفوز من أجل حسم لقب بطولة الدوري السعودي بشكل رسمي، اليوم، وذلك قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.
ويتصدر "الزعيم" جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 86 نقطة، فيما يقبع الحزم في المركز الأخير برصيد 20 نقطة.