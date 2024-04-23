مفاجأة.. رئيس ريال مدريد يدافع عن تشافي

الهجوم على تشافي كان كبيرًا بعد وداع برشلونة لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، واقتراب خسارة لقب الدوري الإسباني بعد الخسارة بثلاثية أمام ريال مدريد يوم الأحد الماضي.

ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا كشفت فيه دفاع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن تشافي خلال تناوله للغداء مع خوان لابورتا رئيس برشلونة.

وقالت الصحيفة: "قبل مباراة الكلاسيكو، اجتمع بيريز، مع لابورتا وإدارة برشلونة، ودافع رئيس ريال مدريد عن تشافي، مستغربًا من الانتقادات الموجهة له".

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر بأن بيريز أبدى تعجبه من سيطرة "التوتر" على الأشخاص في برشلونة، بعد إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا، وإمكانية خسارة لقب الدوري.