مفاجأة.. رئيس ريال مدريد يدافع عن تشافي
دافع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، بعد الانتقادات التي يتعرَّض لها المدرب الشاب خلال الفترة الأخيرة.
الهجوم على تشافي كان كبيرًا بعد وداع برشلونة لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، واقتراب خسارة لقب الدوري الإسباني بعد الخسارة بثلاثية أمام ريال مدريد يوم الأحد الماضي.
ونشرت صحيفة "سبورت" الكتالونية تقريرًا كشفت فيه دفاع فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، عن تشافي خلال تناوله للغداء مع خوان لابورتا رئيس برشلونة.
وقالت الصحيفة: "قبل مباراة الكلاسيكو، اجتمع بيريز، مع لابورتا وإدارة برشلونة، ودافع رئيس ريال مدريد عن تشافي، مستغربًا من الانتقادات الموجهة له".
ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر بأن بيريز أبدى تعجبه من سيطرة "التوتر" على الأشخاص في برشلونة، بعد إقصاء الفريق من دوري أبطال أوروبا، وإمكانية خسارة لقب الدوري.
وضرب بيريز مثلا بموقف ريال مدريد في الموسم الماضي، ودع الفريق دوري أبطال أوروبا بخسارة كبيرة أمام مانشستر سيتي، ولكن تم فرض الهدوء حول المدرب أنشيلوتي.
وقارن رئيس ريال مدريد، بين موقف فريقه الموسم الماضي وموقف برشلونة حاليًّا، خاصة بعد الخسارة من مانشستر سيتي في الموسم الماضي، لم يكن هناك أي شك حول شخصية أنشيلوتي، عكس ما حدث مع تشافي.
ومن جانبها أشارت "سبورت" في تقريرها إلا أن هناك حالة من الهوس داخل برشلونة، بطريقة اللعب والأداء، وهذا لا يوجد في ريال مدريد؛ ما وضع تشافي في موقف صعب بسبب عدم تقديمه مستوى عاليًا من طريقة لعب برشلونة.
ويملك برشلونة 70 نقطة من 32 مباراة ويتأخر بفارق 11 نقطة عن ريال المتصدر.