تجاوزت المليار.. مبالغ تسبب بنزيما في تغريمها للاتحاد

منذ اليوم الأول لكريم بنزيما في صفوف نادي الاتحاد السعودي، والنجم الفرنسي يبدو عليه أنه قد جاء من أجل وضع النادي الجداوي في ورطة تلو الأخرى.

مشاكل بنزيما عديدة وتحدثنا عنها في أكثر من مناسبة، ولسنا في مجال للحديث عنها مجددا؛ فشرحها يطول ما بين رقم القميص، وشارة القيادة، وركلات الجزاء، والتغيب عن التدريبات، والخلافات مع المدربين.

لكن الورطة هذه المرة أكبر بكثير من ذي قبل، حيث أصبح بنزيما يشكل عبئًا ماديًا كبيرًا على الاتحاد، غير قيمة راتبه وانتقاله.