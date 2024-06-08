تجاوزت المليار.. مبالغ تسبب بنزيما في تغريمها للاتحاد
منذ اليوم الأول لكريم بنزيما في صفوف نادي الاتحاد السعودي، والنجم الفرنسي يبدو عليه أنه قد جاء من أجل وضع النادي الجداوي في ورطة تلو الأخرى.
مشاكل بنزيما عديدة وتحدثنا عنها في أكثر من مناسبة، ولسنا في مجال للحديث عنها مجددا؛ فشرحها يطول ما بين رقم القميص، وشارة القيادة، وركلات الجزاء، والتغيب عن التدريبات، والخلافات مع المدربين.
لكن الورطة هذه المرة أكبر بكثير من ذي قبل، حيث أصبح بنزيما يشكل عبئًا ماديًا كبيرًا على الاتحاد، غير قيمة راتبه وانتقاله.
نونو سانتو الضحية الأولى
قبل عدة أشهر بالتحديد في نوفمبر الماضي، أعلن الاتحاد عن رحيل نونو سانتو عن صفوفه، بعد فسخ تعاقده.
فسخ ذلك التعاقد كلف النادي الجداوي 4 ملايين يورو، أي ما يعادل بالتقريب 16 مليون ريال سعودي.
كانت تلك أول 16 مليون ريال يكلفها بنزيما للاتحاد، بعيدًا عن قيمته هو شخصيًا وقيمة راتبه، حيث كان السبب الأساسي لرحيل المدرب البرتغالي.
بنزيما طالب الإدارة برحيل المدرب، بعد أن واجهه البرتغالي بكسله في غرف الملابس، فاحتد الخلاف بينهما فما كان من نجم ريال مدريد السابق إلا أن طلب بتعجيل رحيل المدرب.
كارثة غاياردو
التاريخ يكرر نفسه بعد حوالي سبعة أشهر فقط على رحيل سانتو، وها هو مارسيلو غاياردو يجد نفسه في طريقه خارج الاتحاد هو الآخر.
أيضًا غاياردو دخل في مواجهات عديدة مع بنزيما، واستبعده من التدريبات في ظل أزماته وغياباته المتكررة.
وخرجت تقارير إعلامية كثيرة تؤكد أن النجم الفرنسي هو السبب الأساسي في استبعاد فكرة استمرار المدرب في الموسم المقبل بجوار بالطبع النتائج المحبطة.
كأن بنزيما نفسه ليس من أسباب تلك النتائج، التي لم تتراجع سوى بقدومه هو والصفقات الجديدة، لكن هذا ما حدث.
الكارثة هنا أن الشرط الجزائي لغاياردو أكبر بكثير من ذلك الخاص بالمدرب البرتغالي السابق للفريق نونو سانتو.
بحسب ما ذكر لوكاس غاتي، وهو إعلامي أرجنتيني مقرب من المدرب في تصريحات لبرنامج "دورينا غير"، إذ أكد أن قيمة الشرط الجزائي هي 22 مليون يورو يتمسك المدرب بها جميعها في حال رحيله.
حمد الله ليس استثناء
النجم المغربي هو الآخر بحسب تقارير عديدة في طريقه للخروج من صفوف الاتحاد، والسبب الأساسي عدم وجود تفاهم واضح بينه وبين كريم بنزيما.
رحيل حمد الله وهو متبق في عقده موسم، يعني أن الاتحاد سيكون مطالبا بدفع 5 ملايين يورو هي قيمة راتب الموسم المتبقي له.
قيمة عقد بنزيما نفسه
كان هناك الكثير من الخلافات بشأن قيمة عقد بنزيما في صفوف الاتحاد، فبحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" في يونيو من العام الماضي، فالنجم الفرنسي يكلف الفريق 100 مليون يورو في كل موسم يلعبه مع الفريق شاملة الضرائب والخصومات من ذلك النوع، وحصده قيمة حقوق الصور بشكل كامل لصالحه.
هذا بالإضافة إلى مكافأة قيمتها 20 مليون يورو ليعمل كسفير للمملكة في استضافتها الأولى لكأس العالم في 2034؛ ما يعني أن إجمالي قيمة عقده قد تجاوزت الـ220 مليون يورو لو استمر موسما إضافيا، وقد تصل إلى 320 لو استمر حتى 2026.
الخلاصة
ملايين الشرط الجزائي لسانتو ولغاياردو، بالإضافة إلى بقية عقد حمد الله وراتب بنزيما في الاتحاد وصلت بشكل تقريبي إلى ما بين الـ230 إلى 260 مليون يورو.
تلك القيمة بالريال السعودي تتجاوز المليار ريال، فقط بسبب لاعب واحد فقط، لم يقدم ما يذكر بعد ولم يصعد بفريقه على منصات التتويج، على النقيض جاءهم وهم أبطال للدوري، وهم الآن لم يحققوا أي لقب في موسم صفري محبط.