أسوأ ملعب كرة قدم في العالم (فيديو)
ألقت تقارير صحفية الضوء على ما يمكن أن نطلق عليه "أسوأ ملعب كرة قدم في العالم"، خلال مباراة من بطولة كأس بيرو، وهي مسابقة يشارك فيها حوالي 20 ألف فريق من جميع الفئات، بما في ذلك بعض فرق الهواة.
وظهر في فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي جزء من مباراة تجمع بين فريقي سيبوليتاس وإمبريسا كومونال دي ماكاري في البطولة على ملعب "توباك أمارو"، إذ ظهر في حالة مزرية تماما، وواجه اللاعبون صعوبة بالغة في المشي على أرضية الملعب، وعندما يسقوط يختفون وسط الحشائش الكثيفة التي غزت الملعب.
في هذه المباراة، تم تصوير لاعبي كرة القدم وهم يركضون بينما كان العشب يصل إلى ارتفاع خصرهم، وبالتالي، اعتمادًا على الزاوية، لم تكن الكرة مرئية بسبب كثافة العشب داخل الملعب، كما يُظهر الفيديو الجهد الذي بذله اللاعبون للتحكم في الكرة وسط هذه الظروف السيئة.
وبسبب غرابة الأمر، انتشرت اللقطات حول العالم عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث قامت حسابات من دول مختلفة بنشر الفيديو دون فهم كيف يمكن لفريقين خوض مباراة وسط هذا المشهد الغريب والمقفر.
ووفقا لما ذكره موقع "ole" فإن كأس بيرو هي بطولة كرة قدم وطنية تُقام في بيرو منذ عام 1993، تتميز بكونها مفتوحة للجميع، حيث يُسمح لجميع الفرق من جميع أنحاء بيرو بالمشاركة، بغض النظر عن مستواها أو انتمائها.
وتُنظم كأس بيرو من قبل الاتحاد البيروفي لكرة القدم.
وتتكون البطولة من أربع مراحل، المرحلة المحلية وهي تقام في كل منطقة من مناطق بيرو، وتتنافس فيها الفرق المحلية، ثم المرحلة الإقليمية، والتي تقام في كل إقليم من أقاليم بيرو، وتتنافس فيها الفرق التي تأهلت من المرحلة السابقة، ثم المرحلة الوطنية وتقام على مستوى بيرو ككل، وتتنافس فيها الفرق التي تأهلت من المرحلة الإقليمية، ثم النهائيات والتي تُلعب بين أفضل 50 فريقًا في البطولة.
وتتميز كأس بيرو بكونها فرصة تاريخية لفرق الهواة للصعود إلى أعلى درجات كرة القدم في البلاد، فبطل البطولة يصعد إلى الدرجة الأولى، وصاحب المركز الثاني يصعد إلى الدرجة الثانية.
كما تُعد كأس بيرو فرصة لاكتشاف المواهب الجديدة في كرة القدم البيروفية.