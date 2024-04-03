أسوأ ملعب كرة قدم في العالم (فيديو)

ألقت تقارير صحفية الضوء على ما يمكن أن نطلق عليه "أسوأ ملعب كرة قدم في العالم"، خلال مباراة من بطولة كأس بيرو، وهي مسابقة يشارك فيها حوالي 20 ألف فريق من جميع الفئات، بما في ذلك بعض فرق الهواة.

وظهر في فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي جزء من مباراة تجمع بين فريقي سيبوليتاس وإمبريسا كومونال دي ماكاري في البطولة على ملعب "توباك أمارو"، إذ ظهر في حالة مزرية تماما، وواجه اللاعبون صعوبة بالغة في المشي على أرضية الملعب، وعندما يسقوط يختفون وسط الحشائش الكثيفة التي غزت الملعب.