رسالة فلورنتينو بيريز إلى إندريك بعد تألقه أمام إسبانيا (فيديو)

حرص فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، على دعم لاعبيه البرازيليين عقب خوضهم المواجهة الودية، أمس الثلاثاء، ضد إسبانيا، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

واستضاف معقل ريال مدريد، مباراة إسبانيا ضد البرازيل وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 وسجل إندريك خلالها هدفًا لمنتخب البرازيل.

وشوهد بيريز عقب المباراة في الممر المؤدي لغرف تغيير الملابس، وهو يتحدث مع لاعبي ريال مدريد البرازيليين، فينيسيوس جونيور ورودريغو حيث حرص على الحصول على قميص الأخير.