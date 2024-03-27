رسالة فلورنتينو بيريز إلى إندريك بعد تألقه أمام إسبانيا (فيديو)
حرص فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، على دعم لاعبيه البرازيليين عقب خوضهم المواجهة الودية، أمس الثلاثاء، ضد إسبانيا، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
واستضاف معقل ريال مدريد، مباراة إسبانيا ضد البرازيل وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3 وسجل إندريك خلالها هدفًا لمنتخب البرازيل.
وشوهد بيريز عقب المباراة في الممر المؤدي لغرف تغيير الملابس، وهو يتحدث مع لاعبي ريال مدريد البرازيليين، فينيسيوس جونيور ورودريغو حيث حرص على الحصول على قميص الأخير.
كما صافح بيريز لاعب ريال مدريد المستبقلى الذي سينضم للفريق بشكل رسمي في صيف 2024 المقبل، فيليبي إندريك، وقدم له التحية على أدائه أمام المنتخب الإسباني.
وقال بيريز لإندريك في فيديو متداول: "نحن جميعًا في انتظارك هنا في ريال مدريد".
من المقرر أن يرتدي إندريك قميص "الميرنغي" في يوليو 2024 المقبل، بعدما يتم السن القانونية 18 عامًا، ليكون لاعبًا رسميًا بكتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وأتم الفريق الملكي تعاقده مع إندريك في صيف 2023، وهو ما سيزيد من قوة هجوم ريال مدريد في الموسم المقبل خاصة في ظل احتمالية ضم كيليان مبابي قادما من باريس سان جيرمان.