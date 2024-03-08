سبب وفاة المشجع أشرف أبو يارا

وتوفي مشجع الرمثا أشرف أبو يارا، اليوم الجمعة، أثناء حضوره مباراة فريقه أمام الحسين إربد، على استاد الحسن، ضمن الجولة 14 من دوري الأردن.

وقالت تلك التقارير إن أشرف أبو يارا أصيب بذبحة صدرية أثناء تواجده في المدرجات، وتم نقله إلى المستشفى على الفور.

وفشلت الجهود الطبية في إسعاف المشجع، وتم الإعلان عن وفاته.

وبعد مشاورات بين مراقب المباراة وطاقم التحكيم مع إداريي الفريقين، استقر الحكم محمد مفيد على إلغاء المباراة عند الدقيقة 78، حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم الحسين إربد 5-0.

وتجمع اللاعبون وطاقم التحكيم في منتصف الملعب، وقرؤوا الفاتحة على روح المشجع الرمثاوي أشرف أبو يارا.