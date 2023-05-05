مباراة الهلال وأوراوا .. عقدة النهائيات تطارد رامون دياز
سيسعى رامون دياز مدرب الهلال لتحسين سجله في النهائيات حين يواجه أوراوا رد ديامونز الياباني بإياب نهائي دوري أبطال آسيا في سايتاما، غدًا السبت.
وبعد التعادل ذهابًا 1/1 في الرياض تجدد الحديث عن عقدة المدرب الأرجنتيني في النهائيات خلال مسيرته وإجادته لمسابقات الدوري ذات النفس الطويل.
فمن إجمالي عشرة نهائيات في مسيرة دياز، سواء من مباراة واحدة أو مواجهتي ذهاب وإياب، تفوق المدرب المخضرم مرتين فقط.
وعلى المستوى القاري قاد دياز ريفر بليت الأرجنتيني للفوز بكأس ليبرتادوريس لبطل أمريكا الجنوبية في 1996 بعد التفوق على أمريكا دي كالي الكولومبي 2/1 في مجموع مباراتي النهائي.
لكنه خسر مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا أيضًا بهدف قاتل في إياب النهائي 1/0 بعد التعادل 1/1 في الرياض.
أما عن سجل الخسائر فيشمل كأس إنتركونتيننتال القديمة، التي كانت تجمع بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، حين خسر ريفر بليت 1/0 من يوفنتوس الإيطالي في 1996.
وفي العام التالي خسر لقب ريكوبا، أو كأس السوبر في أمريكا الجنوبية، من منافسه المحلي فيليز سارسفيلد بركلات الترجيح.
وخسر لقب ريكوبا مجددا في 1999 بعد خسارة قاسية بإجمالي 5/0 من غريميو البرازيلي.
وكان نجاحه الثاني والأخير في النهائيات مع الهلال حين قاده للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين 2017 بجانب التتويج بالدوري في العام نفسه.
وبعد انتقاله للاتحاد خسر من الهلال 2/1 في كأس السوبر السعودي 2018.
ومع النصر الإماراتي خسر نهائيي كأس الرابطة وكأس رئيس الإمارات أمام شباب الأهلي في 2021، قبل العودة للهلال العام الماضي.
وخسر مع "الزعيم" نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين من الفيحاء بركلات الترجيح ونهائي كأس العالم للأندية 5/3 من ريال مدريد في 2022.
لكن دياز قال إنه لا يحب النظر للوراء عند سؤاله عن الرغبة في الثأر من أوراوا بعد نهائي 2017، وطالب بالهدوء بعد التعادل في الرياض عقب مباراة محبطة شهدت استقبال هدف ساذج وطرد الجناح المؤثر سالم الدوسري صاحب الهدف.