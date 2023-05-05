مباراة الهلال وأوراوا .. عقدة النهائيات تطارد رامون دياز

لكنه خسر مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2017 أمام أوراوا أيضًا بهدف قاتل في إياب النهائي 1/0 بعد التعادل 1/1 في الرياض.

أما عن سجل الخسائر فيشمل كأس إنتركونتيننتال القديمة، التي كانت تجمع بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، حين خسر ريفر بليت 1/0 من يوفنتوس الإيطالي في 1996.

وفي العام التالي خسر لقب ريكوبا، أو كأس السوبر في أمريكا الجنوبية، من منافسه المحلي فيليز سارسفيلد بركلات الترجيح.

وخسر لقب ريكوبا مجددا في 1999 بعد خسارة قاسية بإجمالي 5/0 من غريميو البرازيلي.

وكان نجاحه الثاني والأخير في النهائيات مع الهلال حين قاده للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين 2017 بجانب التتويج بالدوري في العام نفسه.