مشاجرة بين مبابي ولاعبي برشلونة في نفق الملعب

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن مشاجرة بين كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان وعدد من لاعبي برشلونة في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بملعب المونتجويك بعد إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية بعدما حول تأخره في مباراة الذهاب 3/2 إلى فوز في مباراة الإياب 4/1.

وشوهد مبابي وهو يتناقش مع جماهير برشلونة أثناء خروجه من الملعب.