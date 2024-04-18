مشاجرة بين مبابي ولاعبي برشلونة في نفق الملعب
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، عن مشاجرة بين كيليان مبابي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان وعدد من لاعبي برشلونة في النفق المؤدي لغرف خلع الملابس بملعب المونتجويك بعد إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وتأهل باريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية بعدما حول تأخره في مباراة الذهاب 3/2 إلى فوز في مباراة الإياب 4/1.
وشوهد مبابي وهو يتناقش مع جماهير برشلونة أثناء خروجه من الملعب.
وحسب موندو ديبورتيفو كان مبابي يصرخ :"هذه كرة القدم، في الملعب حيث يجب أن نتحدث".
ووفقًا للتقرير، فإن هذه الجملة سمعها أحد لاعبي برشلونة الذي يفهم اللغة الفرنسية، بعدها ذهب مجموعة من لاعبي الفريق لمطاردة مبابي وكان هناك صراخ وشتائم وتدافع حتى جاء أكثر من 60 شخصًا من أفراد الأمن لحل النزاع.
وحسب التقرير أيضًا، لحسن الحظ لم يكن هناك دماء ولا أضرار جسدية لكن حدث الكثير من التوتر.
وشهدت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان الكثير من المناوشات بين اللاعبين والجماهير، كما قامت جماهير برشلونة بسب عثمان ديمبلي نجم الفريق الفرنسي.
ومن المتوقع أن ينتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد الموسم المقبل؛ ما سيزيد من التوتر مع جماهير ولاعبي برشلونة خاصة بعد أحداث مباراتي دوري أبطال أوروبا.