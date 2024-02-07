NBA.. شيكاغو بولز يهزم تيمبروولفز بعد وقت إضافي
سجل كوبي وايت وديمار ديروزان 51 من أصل 66 نقطة لهما في الشوط الثاني، ليقودا شيكاغو بولز لتعويض تأخره بفارق 23 نقطة إلى انتصار 129-123 على مينيسوتا تيمبروولفز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وسجل كارل-أنتوني تاونز لاعب مينيسوتا رمية ثلاثية، ليعادل النتيجة 115-115 قبل 50.5 ثانية من النهاية.
وفي الوقت الإضافي سجل ديروزان أول ست نقاط لشيكاغو، وأنهى الوقت الإضافي مسجلا 10 نقاط.
وسجل أنتوني إدواردز 38 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه في مينيسوتا.
وفي مباراة أخرى، سجل كايري إيرفينغ 36 نقطة مع عودته إلى بروكلين، ليسيطر دالاس على الربع الثاني ويتجاوز بعض التراجع في الربع الأخير، ليحقق الفوز 119-107 على نيويورك نتس.
وبعد مرور عام على انتقال إيرفينغ من نتس بعد فترة مثيرة للجدل في بروكلين تلقى اللاعب ترحيبا عبر لوحة النتائج.
وفاز فينكس صنز 114-106 على ضيفه ميلووكي باكس، بفضل تألق ديفين بوكر الذي سجل 32 نقطة، وأضاف كيفن دورانت 28 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة.
وحقق صنز 16 انتصارا في آخر 22 مباراة.
وسجل يانيس أنتيتوكومبو 34 نقطة، واستحوذ على عشر كرات مرتدة، وقدم ست تمريرات حاسمة لزملائه في باكس الذي حقق انتصارا واحدا، وخسر أربع مرات تحت قيادة المدرب الجديد دوك ريفرز.