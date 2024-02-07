NBA.. شيكاغو بولز يهزم تيمبروولفز بعد وقت إضافي

سجل كوبي وايت وديمار ديروزان 51 من أصل 66 نقطة لهما في الشوط الثاني، ليقودا شيكاغو بولز لتعويض تأخره بفارق 23 نقطة إلى انتصار 129-123 على مينيسوتا تيمبروولفز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل كارل-أنتوني تاونز لاعب مينيسوتا رمية ثلاثية، ليعادل النتيجة 115-115 قبل 50.5 ثانية من النهاية.

وفي الوقت الإضافي سجل ديروزان أول ست نقاط لشيكاغو، وأنهى الوقت الإضافي مسجلا 10 نقاط.

وسجل أنتوني إدواردز 38 نقطة، واستحوذ على 12 كرة مرتدة، وقدم خمس تمريرات حاسمة لزملائه في مينيسوتا.