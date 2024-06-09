بعد التألق في موناكو.. فيراري يتعثر في مونتريال

بعد تألقه في سباق جائزة موناكو الكبرى في الجولة الماضية من بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، تعثر فريق فيراري في جائزة كندا الكبرى، مطلع الأسبوع الحالي، عندما خرجت سيارتا الفريق من التجارب التأهيلية الرسمية للسباق في مونتريال، أمس السبت، ليهدر بذلك الفريق الإيطالي الأحمر فرصة لزيادة الضغط على المنافس رد بول متصدر الترتيب العام.

وبعد تألقه في موناكو بفوز شارل لوكلير، واحتلال كارلوس ساينز المركز الثالث، رشحت الكثير من التوقعات فيراري لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في مونتريال.

لكن هذا ربما لا يبدو ممكنا الآن، بعد فشل سائقي الفريق في الوصول للمرحلة الأخيرة من التجارب التأهيلية الرسمية، ليبدأ لوكلير سباق اليوم من المركز الـ11، بينما ينطلق ساينز من المركز الـ12.