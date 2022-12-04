تقارير: الريان القطري يدخل في خط المفاوضات مع كريستيانو رونالدو

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي الريان القطري في مفاوضات متقدمة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة الشتوية المقبلة.

وأنهى النجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاما عقده مع مانشستر يونايتد الشهر الماضي، بعد مقابلة صحفية مثيرة هاجم فيها إدارة ناديه ومدربه إيريك تين هاغ.

ونشرت صحيفة "الشرق" القطرية تقريرا قالت فيه إن نادي الريان يجهز عرضا ضخما لعرضه على نجم المنتخب البرتغالي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من الممكن أن يتم حسم الصفقة بعد انتهاء مشاركة اللاعب مع البرتغال في كأس العالم.

وأكدت أنه في حالة نجاح الريان في التعاقد مع رونالدو سيكون لهذا الأمر انعكاس إيجابي كبير من الناحية الترويجية للدوري القطري.