آلان جريس يحلل لـ"إرم نيوز" مباراة مارسيليا وأتالانتا في الدوري الأوروبي
حرص آلان جريس، مدرب باريس سان جيرمان السابق، على تقديم تقييمه وتحليله للقاء الذي سيجمع بين فريقي مارسيليا وأتالانتا، مساء الخميس، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.
وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المواجهة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "فيلودروم".
وقال جريس، لـ"إرم نيوز"، إنه يتوقع مباراة صعبة بين الفريقين، خاصة أن مارسيليا لعب في المواجهة الماضية بشجاعة وكانوا يستحقون الفوز، والآن ستكون في غاية الصعوبة خلال مواجهة الإياب.
وتأهل مارسيليا إلى دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي إثر تغلبه على بنفيكا بركلات الترجيح بنتيجة 4-1 عقب الخسارة في المواجهة الأولى بهدفين لهدف، قبل أن يفوز في العودة بنتيجة 1-0 ليحتكم الفريقين إلى ضربات الجزاء.
بينما تأهل أتالانتا بعد التغلب على ليفربول بمجموع المباراتين بنتيجة 3-1 حقق خلالها الفوز في الأنفيلد بثلاثية نظيفة، قبل أن يتلقى الهزيمة على أرضه بهدف وحيد.
ويلتقي المتأهل من الفريقين مع المتأهل من مباراة روما وباير ليفركوزن، في إطار منافسات نهائي البطولة.