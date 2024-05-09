آلان جريس يحلل لـ"إرم نيوز" مباراة مارسيليا وأتالانتا في الدوري الأوروبي

حرص آلان جريس، مدرب باريس سان جيرمان السابق، على تقديم تقييمه وتحليله للقاء الذي سيجمع بين فريقي مارسيليا وأتالانتا، مساء الخميس، ضمن منافسات إياب دور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المواجهة التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "فيلودروم".

وقال جريس، لـ"إرم نيوز"، إنه يتوقع مباراة صعبة بين الفريقين، خاصة أن مارسيليا لعب في المواجهة الماضية بشجاعة وكانوا يستحقون الفوز، والآن ستكون في غاية الصعوبة خلال مواجهة الإياب.