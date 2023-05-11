بسبب دوري أبطال أوروبا.. ميلان وإنتر يتنافسان على جبهتين

وسجل إنتر هدفين مبكرين بواسطة إيدن جيكو وهنريخ مخيتاريان ليحقق فوزا رائعا 2-صفر على ميلان في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء، ليحصل على أفضلية كبيرة قبل لقاء الإياب الأسبوع المقبل.

وسيصبح أحدهما أول فريق إيطالي يبلغ النهائي منذ فعلها يوفنتوس أمام ريال مدريد قبل ست سنوات، لكن المواجهة المحتملة ضد ريال مدريد أو مانشستر سيتي لا تترك لهما أي مجال للاسترخاء على الجبهة المحلية.

ولم يضمن ثنائي مدينة ميلانو حتى الآن إنهاء الموسم في المربع الذهبي بالدوري الإيطالي، حيث يحتل إنتر المركز الرابع في الترتيب برصيد 63 نقطة ويأتي ميلان خلفه برصيد 61 نقطة.

واستعاد إنتر مستواه في توقيت رائع حيث حقق فريق المدرب سيموني إنزاجي ستة انتصارات متتالية في جميع المسابقات، منها أربعة انتصارات في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

والفوز على ملعبه أمام ساسولو، الذي يحتل مركزا في وسط الترتيب، بعد غدٍ السبت قد يريحه قبل مباراة الإياب أمام غريمه ميلان يوم الثلاثاء المقبل.