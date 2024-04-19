أحدث ظهور للاعب النصر السعودي بعد جراحة التجميل (صورة)

وكتب المهاجم البرازيلي عبر حسابه في منصة "X": "أتوجّه إلى إيطاليا لمواجهة تحدٍّ آخر، أبدأ رحلة التغلب على خلع العضلة المستقيمة الفخذية".

وأضاف: "الإصابة جزء من الرياضة لكن تصميمي أعظم! تبدأ رحلة التعافي الآن، وأعدكم بالعودة أقوى الموسم المقبل للمساهمة أكثر في نجاحات النصر. أعوّل على دعمكم في هذه الرحلة".

وأصيب تاليسكا في التدريب قبل الأخير للنصر قبل مباراة العين الإماراتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وسجل تاليسكا 16 هدفا في 17 مباراة في الدوري السعودي الموسم الحالي، كما سجل ستة أهداف في خمس مباريات في دوري أبطال آسيا.

وسيلعب النصر مع الفيحاء والخليج في الدوري السعودي، قبل مواجهة الخليج مجددا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.