تعليق مثير من توني كروس حول إمكانية اللعب في الدوري السعودي

علق النجم الألماني توني كروس، الذي خطف كل الأضواء الأسبوع الماضي بإعلان اعتزاله كرة القدم نهائيا، على إمكانية عودته من الاعتزال للعب في الدوري السعودي الموسم المقبل، والالتحاق بقائمة النجوم الذين انتقلوا خلال العامين الاخيرين للملكة العربية السعودية وفي مقدمتهم الأسطورة كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد.

ونقلت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية قول كروس في تصريحات إذاعية، إنه لا يفكر في اللعب في الدوري السعودي لأنه لا يشعر بأنه مرحب به هناك وفق قوله.

وأردف أسطورة ريال مدريد الذي سيلعب آخر مرة مع ريال مدريد يوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي العريق: "اللعب في المملكة العربية السعودية أم اللعب خارج إسبانيا؟ لا أتصور نفسي في الدوري السعودي فهم لا يحبونني كثيرًا هناك" قبل أن يسترسل في الضحك مبديا أن كلامه هو مزحة لا أكثر.

وأضاف: "كما قلت من قبل، سأفتقد كرة القدم أكثر من غيرها، اعتزالي نهائي ولا رجوع عنه."