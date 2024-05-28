تعليق مثير من توني كروس حول إمكانية اللعب في الدوري السعودي
علق النجم الألماني توني كروس، الذي خطف كل الأضواء الأسبوع الماضي بإعلان اعتزاله كرة القدم نهائيا، على إمكانية عودته من الاعتزال للعب في الدوري السعودي الموسم المقبل، والالتحاق بقائمة النجوم الذين انتقلوا خلال العامين الاخيرين للملكة العربية السعودية وفي مقدمتهم الأسطورة كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد.
ونقلت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية قول كروس في تصريحات إذاعية، إنه لا يفكر في اللعب في الدوري السعودي لأنه لا يشعر بأنه مرحب به هناك وفق قوله.
وأردف أسطورة ريال مدريد الذي سيلعب آخر مرة مع ريال مدريد يوم السبت في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي العريق: "اللعب في المملكة العربية السعودية أم اللعب خارج إسبانيا؟ لا أتصور نفسي في الدوري السعودي فهم لا يحبونني كثيرًا هناك" قبل أن يسترسل في الضحك مبديا أن كلامه هو مزحة لا أكثر.
وأضاف: "كما قلت من قبل، سأفتقد كرة القدم أكثر من غيرها، اعتزالي نهائي ولا رجوع عنه."
وخاض كروس مساء الأحد آخر مباراة في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس (0 ـ 0) وحظي بوداع مؤثر بحضور أفراد عائلته كما تم تكريمه من قبل زملائه اللاعبين بإقامة ممر شرفي فيما رفعت الجماهير المدريدية لافتات عملاقة تشيد بمسيرته الملهمة مع الفريق الملكي.
ولم تكن نتيحة المباراة، التي انتهت بالتعادل السلبي مع ريال بيتيس، مهمة بعد حسم ريال مدريد للقب وتحديد كافة المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية ومراكز الهبوط.
وفي الدقيقة 85 لم يتمكن كروس من التحكم في انفعالاته وانهار بالبكاء بعد أن تلقى تصفيقا حارا أثناء استبداله واحتضن أطفاله الثلاثة الذين كانوا جميعا يبكون وينتظرونه على خط التماس.
وتوقفت المباراة لعدة دقائق ليحتضن كروس كل واحد من زملائه ومدربه قبل أن يعانق أطفاله أخيرا في لحظة مؤثرة.
وسيشارك النجم الألماني مع منتخب بلاده في نهائيات أمم أوروبا 2024 بداية من 14 يونيو المقبل قبل أن يودع نهائيا لعب كرة القدم.