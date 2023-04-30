رد حاسم من كريستيانو رونالدو على أنباء خلافه مع جورجينا رودريغز

وزعمت تقارير عديدة خلال الأسابيع الأخيرة توتر علاقة رونالدو وجورجينا بسبب اهتمامها الزائد بذاتها الذي ظهر بشكل لافت خلال فيلمها على "نتفليكس".

وقد نقلت تقارير إسبانية خلافات بين الثنائي وصلت إلى الشجار على متن طائرتهما الخاصة في تطور لافت لأنباء تصاعدت عن توتر علاقة النجمين.

وردًا على تلك التقارير نشر رونالدو صورة له مع جورجينا، وهما يتناولان مشروبا مع تعليق "في صحة الحب".