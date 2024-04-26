جماهير بايرن ميونخ تفاجئ توخيل بهذا التصرف

ووقع أكثر من 12 ألف شخصاً على العريضة، فيما تستهدف الجماهير الوصول إلى 15 ألف توقيع.

وقال المنظمون لوكالة الأنباء الألمانية: "لم تكن الأجواء سهلة أمام توماس توخيل على الإطلاق في ميونخ، رغم التغطية الإعلامية السلبية المحيطة به والوضع الشخصي مع فريق مبتلى بالإصابات، فقد قاد بايرن لبلوغ الدور نصف النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا".

وأوضح المنظمون: "مع إقامة نهائي دوري الأبطال في الموسم المقبل على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ، ينبغي أن يكون بايرن سعيداً بوجود مدرب متميز في المسابقة القارية مثل توخيل"، على رأس القيادة الفنية للفريق الموسم المقبل.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "ربما يريد بعض المشجعين بقائي، لكن هذا ليس له أولوية ولا ينبغي أن يكون كذلك في الأيام الـ11 المقبلة، الأمر يتعلق بكرة القدم فقط، نريد حصد النقاط في الدوري الألماني، والوصول لنهائي دوري الأبطال".