بعد الإصابة.. صدمة جديدة لنجم ريال مدريد

تشواميني تعرض لإجهاد في قدمه اليسرى خلال مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، والتي شهدت فوزًا دراميًا للفريق الملكي، والتأهل التاريخي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعقب أيام قليل من الإصابة، تعرض تشواميني لصدمة جديدة، بعد خسارته جائزة رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية، لأفضل لاعب فرنسي خارج البلاد.

وتوّج أنطوان غريزمان لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج لهذا الموسم 2023-2024.

وعلّق غريزمان عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قائلا: سعيد بالحصول على جائزة أفضل لاعب فرنسي في الخارج لهذا العام، فخر حقيقي وشكر كبير للاعبي الدوري الفرنسي 1 و2 الذين صوتوا لي".