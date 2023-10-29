على غرار إريكسين: سقوط باس دوست في الملعب يتسبب بإلغاء مباراة ألكمار ونيميخن (فيديو)
توقفت مباراة ألكمار وضيفه نيميخن إثر انهيار المهاجم المخضرم باس دوست على الأرض قرب نهاية المباراة التي أقيمت في دوري الدرجة الأولى الهولندي لكرة القدم اليوم الأحد.
وقال موقع ألكمار، الذي كان متأخرًا 2-1 عندما ألغيت المباراة، عبر موقعه على الإنترنت إن لاعب نيميخن كان بحاجة لتدخل طبي عاجل ووقف لاعبو الفريقين بشكل دائري حوله لحمايته أثناء علاجه وحتى خروجه من الملعب على محفة.
وسقط مهاجم نيميخن داخل دائرة وسط الملعب، لكن ناديه أعلن، في وقت لاحق، عبر حسابه على منصة إكس (تويتر سابقًا) أنه "واعِ لما يدور حوله وخرج من الملعب، والمباراة توقفت، وألغيت في وقت لاحق".
وتلقى دوست، البالغ من العمر 34 عامًا، تصفيقا حارًا من الجماهير أثناء خروجه من الملعب.
ويحتل ألكمار المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 9 مباريات، ويتأخر بفارق 5 نقاط عن أيندهوفن المتصدر الذي خاض مباراة أكثر، بينما يأتي نيميخن في المركز الـ 12 بتسع نقاط من 9 مباريات.
وأثارت هذه الحادثة تفاعل المتابعين، حيث كانت شبيهة بحادثة سقوط نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشيًا عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا، في الدور الأول من كأس أمم أوروبا 2020، قبل أن يتدخل فريق إسعاف الطبي ويقدم له تدليكًا قلبيًا.
وسقط إريكسن حين ذلك فجأة على الأرض قبل منتصف المباراة، وشكل زملاؤه دائرة حوله وظهر بعضهم وهو يبكي.