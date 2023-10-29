على غرار إريكسين: سقوط باس دوست في الملعب يتسبب بإلغاء مباراة ألكمار ونيميخن (فيديو)

وتلقى دوست، البالغ من العمر 34 عامًا، تصفيقا حارًا من الجماهير أثناء خروجه من الملعب.

ويحتل ألكمار المركز الثاني برصيد 25 نقطة من 9 مباريات، ويتأخر بفارق 5 نقاط عن أيندهوفن المتصدر الذي خاض مباراة أكثر، بينما يأتي نيميخن في المركز الـ 12 بتسع نقاط من 9 مباريات.

وأثارت هذه الحادثة تفاعل المتابعين، حيث كانت شبيهة بحادثة سقوط نجم منتخب الدنمارك كريستيان إريكسن مغشيًا عليه خلال مباراة بلاده مع فنلندا، في الدور الأول من كأس أمم أوروبا 2020، قبل أن يتدخل فريق إسعاف الطبي ويقدم له تدليكًا قلبيًا.

وسقط إريكسن حين ذلك فجأة على الأرض قبل منتصف المباراة، وشكل زملاؤه دائرة حوله وظهر بعضهم وهو يبكي.