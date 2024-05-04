رسميا.. رفع حظر التنقل بين مشجعي مولودية الجزائر وشباب قسنطينة
رفع الاتحاد الجزائري لكرة القدم حظر تنقل مشجعي مولودية الجزائر، وشباب قسنطينة في المباريات التي تجمع بينهما مستقبلا.
ووفقا لصحيفة "النهار" فقد جاء القرار بعد "الصلح" بين الناديين، خلال اجتماع رؤساء الأندية بمقر الاتحاد الجزائري لكرة القدم.
وأضافت الصحيفة أنه تم الاتفاق برفع الحظر بتزكية رئيسي الناديين خلال اجتماع مع وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم.
ونشر حساب شباب قسنطينة على موقع "فيسبوك" غلاف جريدة "الجمهور الرياضي" ويظهر في الغلاف مصافحة رئيسي ناديي .. وكتب في الغلاف: "المبادرة تستحق التشجيع والشارع الرياضي الزائري يثمنها، برمجمة ودية في الصيف لترسيم الصلح واردة".
يشار إلى أن الأجواء متوترة بين جماهير مولودية الجزائر وشباب قسنطينة منذ 6 سنوات.
وفي المباراتين اللتين جمعتا مولودية الجزائر وشبيبة قسنطينة، قبل مواجهة الشهر الماضي في نصف نهائي كأس الجزائر، وقعت مناوشات بين جماهيري الفريقين وصلت لمحاولة إغراق أحد المشجعين.
وتغلب مولودية الجزائر 2/1 على شبيبة قسنطينة في نصف النهائي في مباراة أقيمت دون حضور جماهيري، وسيلعب مولودية الجزائر في النهائي مع شباب بلوزداد.