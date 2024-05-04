رسميا.. رفع حظر التنقل بين مشجعي مولودية الجزائر وشباب قسنطينة

يشار إلى أن الأجواء متوترة بين جماهير مولودية الجزائر وشباب قسنطينة منذ 6 سنوات.

وفي المباراتين اللتين جمعتا مولودية الجزائر وشبيبة قسنطينة، قبل مواجهة الشهر الماضي في نصف نهائي كأس الجزائر، وقعت مناوشات بين جماهيري الفريقين وصلت لمحاولة إغراق أحد المشجعين.

وتغلب مولودية الجزائر 2/1 على شبيبة قسنطينة في نصف النهائي في مباراة أقيمت دون حضور جماهيري، وسيلعب مولودية الجزائر في النهائي مع شباب بلوزداد.