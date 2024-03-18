سر الانطلاقة المذهلة لبرشلونة منذ إعلان رحيل تشافي

وبعد الفوز على أتلتيكو مدريد في الجولة الـ29 من الليغا قال ليفاندوفسكي: "كانت واحدة من أفضل المباريات هذا الموسم، لعبنا بشكل جيد للغاية، وسجلنا ثلاثة أهداف، أنا سعيد للغاية وراض".

وبسؤاله عما تغير بعد إعلان تشافي أنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي أضاف: "أعتقد أننا قمنا في الأسابيع الأخيرة بتغيير تدريباتنا، وزيادة الكثافة، أشعر أنني بحالة جيدة للغاية، ونريد أن نتقدّم خطوة للأمام".

وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة "آس": "دعونا نرَ كيف سنلعب في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، هدفنا اللعب مثل اليوم، ولدينا فريق به الكثير من الإمكانيات مع الشباب".

وبالفوز على أتلتيكو مدريد صعد برشلونة للمركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 64 نقطة من 29 مباراة ويتأخر بثماني نقاط عن ريال مدريد المتصدر.

وبعد فترة التوقف الدولي سيلعب برشلونة مع لاس بالماس في الليغا ثم مع باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوربا، ثم يواجه قادش في الليغا، قبل أن يستضيف باريس سان جيرمان.

وبعد ذلك يحل النادي الكتالوني ضيفًا على ريال مدريد في سانتياغو برنابيو.