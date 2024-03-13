ينظمها تركي آل الشيخ.. ميدو يطلب مواجهة البليهي في مباراة ملاكمة (فيديو)

وجه أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي، طلبا إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بتنظيم نزال ملاكمة استعراضي ضد علي البليهي، مدافع الهلال، مشيدا في الوقت نفسه بذكاء اللاعب.

وكان البليهي حديث مباراة الهلال والاتحاد، والتي جمعت بين الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا، وحقق خلالها "الزعيم" الفوز وتأهل لنصف نهائي البطولة، حيث تسبب في نرفزة المغربي عبدالرزاق حمدالله في مناسبتين وتسبب في طرده.

وقال ميدو، في تحليله للقاء عبر برنامج "دورينا غير": "توقيت المشكلة كان صعبًا على حمدالله، ودائما أعذر اللاعبين في هذه المواقف، والبليهي لاعب ينرفز أي مهاجم يلعب عليه ولا يعرف يعمل معي أنا شخصيا هذا الكلام، وأنا كنت قويًا، البليهي جامد وسريع وينرفز ويجب حال لو لعبت ضده تواجهه بنفس طريقته، حمدالله لاعب كبير ولكن منح البليهي فرصة يستحوذ عليه هجوميا وذهنيا".