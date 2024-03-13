ينظمها تركي آل الشيخ.. ميدو يطلب مواجهة البليهي في مباراة ملاكمة (فيديو)
وجه أحمد حسام "ميدو"، نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي، طلبا إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، بتنظيم نزال ملاكمة استعراضي ضد علي البليهي، مدافع الهلال، مشيدا في الوقت نفسه بذكاء اللاعب.
وكان البليهي حديث مباراة الهلال والاتحاد، والتي جمعت بين الفريقين، مساء الثلاثاء، في دوري أبطال آسيا، وحقق خلالها "الزعيم" الفوز وتأهل لنصف نهائي البطولة، حيث تسبب في نرفزة المغربي عبدالرزاق حمدالله في مناسبتين وتسبب في طرده.
وقال ميدو، في تحليله للقاء عبر برنامج "دورينا غير": "توقيت المشكلة كان صعبًا على حمدالله، ودائما أعذر اللاعبين في هذه المواقف، والبليهي لاعب ينرفز أي مهاجم يلعب عليه ولا يعرف يعمل معي أنا شخصيا هذا الكلام، وأنا كنت قويًا، البليهي جامد وسريع وينرفز ويجب حال لو لعبت ضده تواجهه بنفس طريقته، حمدالله لاعب كبير ولكن منح البليهي فرصة يستحوذ عليه هجوميا وذهنيا".
وأضاف: "أحيي البليهي إنه يعرف يطلع المهاجمين من تركيزهم، ونفسي أرجع ألعب مباراة واحدة لكي أواجهه، ولعبت على مدافعين مثله، والعين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم".
وتابع ميدو: "أطلب من تركي آل الشيخ، والذي ينظم أجمد مباريات ملاكمة في الرياض، بتنظيم مواجهة استعراضية بيني وبين البليهي من جولة واحدة لمدة دقيقتين".
وعن رأيه فيما يفعله البليهي مع اللاعبين، أشار ميدو: "اللي تكسب به ألعب به هكذا نقول في مصر، طالما قدر يتفوق على المهاجمين هذا الأسلوب فعليه الاستمرار.
البليهي ذكي جدًا ويعرف جيدا ما يفعله وأحيانا حتى لو فيه مشكلة في الملعب يبتعد.. وأنا واجهت لاعبين مثل البليهي أبرزهم ماترازي، والطريقة الوحيدة إنك تقلب اللعبة ضده وتواجهه بدنيا، ومشكلة المهاجمين أمام البليهي إنهم طيبون، لو يقوم بنفس الحركات مع إبراهيموفيتش سنرى البليهي في العناية المركزة".
وأصبح الهلال أكثر الأندية تحقيقا للانتصارات المتتالية في تاريخ كرة القدم، بوصوله إلى 28 انتصارا في جميع المسابقات.
ويواجه فريق المدرب جورجي جيسوس، الذي فاز على الاتحاد 4-صفر في مجموع المباراتين، منافسه العين الإماراتي، الذي أقصى النصر السعودي بركلات الترجيح، في الدور قبل النهائي.