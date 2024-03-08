موقف إدارة النصر من إقالة كاسترو
كشف الصحفي عبدالعزيز العصيمي موقف إدارة النصر من إقالة المدرب البرتغالي لويس كاسترو بعد الخسارة 1/3 أمام الرائد، اليوم الخميس.
وسقط النصر على ملعبه الأول بارك 1/3 أمام الرائد في الجولة الـ23 من الدوري السعودي.
وتقلصت حظوظ النصر في التتويج بلقب الدوري السعودي مع تأخر الفريق بتسع نقاط عن الهلال المتصدر الذي لعب مباراة أقل من النصر.
وبحسب عبدالعزيز العصيمي الذي يعمل في صحيفة "الرياضية"، فإن إدارة النصر منحت فرصة أخيرة لكاسترو بمواجهة العين بدوري أبطال آسيا.
ويستضيف النصر منافسه العين على ملعب الأول بارك يوم الإثنين المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.
وفاز الفريق الإماراتي 1/0 على أرضه في مباراة الذهاب سجله المغربي سفيان رحيمي.
وخلال 23 مباراة في الدوري السعودي فاز النصر 17 مرة وتعادل مرتين وخسر أربع مرات.
ولم يحقق النصر الفوز في آخر ثلاث مباريات في مختلف المسابقات، حيث تعادل 4/4 مع الحزم في الدوري السعودي، ثم خسر 0/1 أمام العين، قبل الخسارة 1/3 أمام الرائد.
وبعد مواجهة العين سيلعب النصر مع الأهلي والطائي وأبها وضمك قبل مواجهة الهلال الشهر المقبل.