موقف إدارة النصر من إقالة كاسترو

ويستضيف النصر منافسه العين على ملعب الأول بارك يوم الإثنين المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وفاز الفريق الإماراتي 1/0 على أرضه في مباراة الذهاب سجله المغربي سفيان رحيمي.

وخلال 23 مباراة في الدوري السعودي فاز النصر 17 مرة وتعادل مرتين وخسر أربع مرات.

ولم يحقق النصر الفوز في آخر ثلاث مباريات في مختلف المسابقات، حيث تعادل 4/4 مع الحزم في الدوري السعودي، ثم خسر 0/1 أمام العين، قبل الخسارة 1/3 أمام الرائد.

وبعد مواجهة العين سيلعب النصر مع الأهلي والطائي وأبها وضمك قبل مواجهة الهلال الشهر المقبل.