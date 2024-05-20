رد ناري من محمد صلاح على اتهامات حسام حسن

كشف مصدر خاص عن آخر تطورات الأزمة بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وحسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري.

وواجه حسام حسن عدة أزمات، خلال الفترة الأخيرة، قبل انطلاق معسكره المقبل المقرر له يوم 28 من الشهر الجاري، استعدادا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وجاءت هذه المشاكل بإصابة عدد من اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدير الفني للمنتخب، بجانب رفض إدارة النادي الأهلي إرسال لاعبيها الدوليين لمعسكر المنتخب مبكرا، ونهايتها أزمة المدير الفني مع محمد صلاح، إذ طلب الشهر الماضي إعفاءه من المشاركة في أول معسكر للفراعنة تحت قيادة حسام حسن، الذي عين أخيرا مدربا جديدا لمنتخب مصر.