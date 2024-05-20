رد ناري من محمد صلاح على اتهامات حسام حسن
كشف مصدر خاص عن آخر تطورات الأزمة بين الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وحسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري.
وواجه حسام حسن عدة أزمات، خلال الفترة الأخيرة، قبل انطلاق معسكره المقبل المقرر له يوم 28 من الشهر الجاري، استعدادا لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو، المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل، في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وجاءت هذه المشاكل بإصابة عدد من اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدير الفني للمنتخب، بجانب رفض إدارة النادي الأهلي إرسال لاعبيها الدوليين لمعسكر المنتخب مبكرا، ونهايتها أزمة المدير الفني مع محمد صلاح، إذ طلب الشهر الماضي إعفاءه من المشاركة في أول معسكر للفراعنة تحت قيادة حسام حسن، الذي عين أخيرا مدربا جديدا لمنتخب مصر.
ورغم أن حسام حسن ذكر في مؤتمره الأخير أن العلاقة بينه وبين صلاح جيدة، إلا أنه قام بشكواه لوزير الرياضة المصري بسبب تحريضه للاعبين المحترفين بعدم الانضمام للمعسكر المقبل.
وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تواصل مع محمد صلاح ونقل له شكوى حسام حسن، المدير الفني للفريق، ضده".
وأضاف: "صلاح بدوره تحدث مع الوزير وأخبره بأن جميع اللاعبين لا يرغبون في التواجد بالمنتخب الأول تحت قيادة حسام حسن".
وتابع المصدر: "اللاعبون المحترفون تحدثوا مع صلاح باعتباه قائد المنتخب وطلبوا منه التدخل لرحيل حسام حسن عن تدريب منتخب مصر، لشعورهم بعدم الراحة في التعامل معه".
وأشار إلى أن الوزير طلب من صلاح تهدئة الأمور بين اللاعبين والمدير الفني، خاصة وأن حسام حسن مستمر ولا نية لرحيله عن المنتخب.
وأتم "صلاح وعد أشرف صبحي بمحاولة التدخل لتصحيح أوضاع المنتخب، ولكن طلب منه عدم تواصل أي فرد من جهاز المنتخب الأول معه لحين المعسكر المقبل".