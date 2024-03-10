جيرونا يستعيد المركز الثاني من برشلونة بفوز مستحق على أوساسونا

أنعش جيرونا مسيرته المهتزة بفوز مستحق على أوساسونا، السبت ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم ليستعيد المركز الثاني على بعد أربع نقاط خلف ريال مدريد.

ورفع جيرونا رصيده إلى 62 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الثالث فيما يتصدر الريال الذي الذي يستضيف سيلتا فيجو الأحد الترتيب برصيد 66 نقطة.

وهيمن جيرونا على المباراة مبكرا بفضل هدف للمهاجم بورتو بعد تمريرة من الأوكراني فيكتور تسيانكوف وذلك في الدقيقة الثالثة عشرة من الشوط الأول.

وأهدر لاعبو جيرونا عديد من الفرص السانحة للتسجيل قبل أن يحسم البرازيلي سافينيو الفوز في الدقيقة 84 إثر تمريرة من أليش جارسيا.

وحقق جيرونا، الذي شكل مفاجأة كبرى في الليغا هذا الموسم فوزه التاسع عشر مقابل خمسة تعادلات وأربع هزائم حتى الآن.