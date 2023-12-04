موقف رابطة الدوري الإنجليزي من إيقاف الحكم سيمون هوبر

وقال ميكا ريتشاردز، محلل شبكة "سكاي سبورتس" ومدافع مانشستر سيتي السابق، بعد المباراة: "الأدلة موجودة ليراها الجميع، كان ينبغي عليه أن يسمح بمواصلة اللعب".

وأضاف: "يمكنك أن ترى على وجه الحكم الرابع أنه يعلم أن الحكم ارتكب الخطأ، كيف يمكنك تفسير ذلك؟".

وكان الحكم سيمون هوبر محور خلافات أخرى في وقت سابق من هذا الموسم، وتم تنحيه بعد فشله في احتساب ضربة جزاء متأخرة لولفرهامبتون في الخسارة أمام مانشستر يونايتد، وكان أيضًا حكم المباراة المثيرة خلال فوز توتنهام على ليفربول حيث تم إلغاء هدف لويس دياز.

وسُئل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الجدل التحكيمي وقال: "لن أكرر تعليق ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال على التحكيم".