موقف رابطة الدوري الإنجليزي من إيقاف الحكم سيمون هوبر
ذكرت صحيفة "ميرور" أنه لن يتم استبعاد الحكم سيمون هوبر من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز رغم إثارة الجدل بسبب قرار في التعادل الدرامي بين مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي أمس الأحد.
وارتكب أحد لاعبي توتنهام خطأ خلال فرصة سانحة أمام لاعبي مانشستر سيتي وقرر سيمون هوبر احتساب ضربة حرة وعدم إتاحة الفرصة لمواصلة اللعب وهو ما فجر غضب لاعبي مانشستر سيتي وخاصة إيرلينغ هالاند.
وأفادت "ميرور" بأنه لن تتم معاقبة سيمون هوبر ولذلك سيدير مباراة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد يوم الأربعاء.
وقال ميكا ريتشاردز، محلل شبكة "سكاي سبورتس" ومدافع مانشستر سيتي السابق، بعد المباراة: "الأدلة موجودة ليراها الجميع، كان ينبغي عليه أن يسمح بمواصلة اللعب".
وأضاف: "يمكنك أن ترى على وجه الحكم الرابع أنه يعلم أن الحكم ارتكب الخطأ، كيف يمكنك تفسير ذلك؟".
وكان الحكم سيمون هوبر محور خلافات أخرى في وقت سابق من هذا الموسم، وتم تنحيه بعد فشله في احتساب ضربة جزاء متأخرة لولفرهامبتون في الخسارة أمام مانشستر يونايتد، وكان أيضًا حكم المباراة المثيرة خلال فوز توتنهام على ليفربول حيث تم إلغاء هدف لويس دياز.
وسُئل بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن الجدل التحكيمي وقال: "لن أكرر تعليق ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال على التحكيم".
وأضاف: "عندما تراجع اللعبة (إيقاف انفراد غريليش في الدقائق الأخيرة)، ستجد أنه من الصعب أن يقرر الحكم إطلاق صافرته لاحتساب خطأ لمصلحتنا".
وتابع بيب: "كان من المفترض أن يترك الهجمة تكتمل لنهايتها ومن ثم يتخذ قراره، لا أفهم هذا القرار".
وبقي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف آرسنال المتصدر، وارتفع رصيد توتنهام إلى 27 نقطة في المركز الخامس.