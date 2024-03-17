برشلونة يخطط لمفاجأة كوبارسي

وقالت "سبورت" في تقريرها، إنه "خلال الصيف الماضي، قام برشلونة بتجديد عقد باو كوبارسي، موقعًا على عقد مدته 3 سنوات، حيث لا يمكن تمديده أكثر كونه قاصرًا، حتى يونيو 2026 مع شرط جزائي بقيمة 10 ملايين يورو فقط".

وأضاف التقرير: "توهُّج كوبارسي أثبت أننا أمام لاعب استثنائي، والآن يتم وضع الأسس لتجديد عقده، حيث ينتظر كوبارسي أن يكون لدى النادي وضوح في ميزانيته وإمكانياته وقواعد اللعب المالي وأن يقدم له عرضًا مناسبًا".

وتابع: "وكيل اللاعب يريد بقاءه في برشلونة، لكنه يتوقع أيضًا أن يتم تقديره على قدره. بمجرد بلوغه 18 عامًا، سيتم تأمينه بشرط جزائي بقيمة 1 مليار يورو لتجنب أي إغراءات".

وانضم باو كوبارسي للمرة الأولى إلى قائمة منتخب إسبانيا استعدادًا لمواجهة منتخبي كولومبيا والبرازيل وديًّا خلال التوقف الدولي بشهر مارس الجاري.