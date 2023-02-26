سجل هاري كين هدفا في مباراة توتنهام وتشيلسي ليقلص الفارق إلى 9 أهداف مع إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي هداف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف هاري كين في الدقيقة 82 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة من إيريك داير.

ورفع هاري كين رصيده إلى 18 هدفا في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بفارق 9 أهداف عن المتصدر إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي.

ويأتي في المركز الثالث إيفان توني لاعب برينتفورد مع ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز: