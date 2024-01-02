ترتيب الدوري الإنجليزي: ليفربول يعزز صدارته بفوز رباعي على نيوكاسل

تقدم ليفربول عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 49، قبل أن يدرك نيوكاسل التعادل عن طريق ألكسندر إيزاك في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة 74 سجل كورتيس جونز الهدف الثاني لليفربول، فيما أضاف كودي غاكبو الهدف الثالث بعد ذلك بأربع دقائق.

وسجل نيوكاسل هدفه الثاني في الدقيقة 81 عن طريق سفين بوتمان، قبل أن يسجل صلاح الهدف الثاني له والرابع لليفربول في الدقيقة 86.