كايل ووكر يتفوق على فينيسيوس في سباق السرعة (فيديو)

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في ثلاثة مواسم بفوزه 4-صفر على ريال مدريد حامل اللقب في إياب قبل النهائي، أمس الأربعاء، و5-1 في مجموع المباراتين.

وبينما أجهز سيتي على خصمه ريال مدريد، يوم الأربعاء، كان والكر فائزًا واضحًا في "مباراة خاصة" مع فينيسيوس.

وكان سيتي بالفعل متقدما بهدف لبرناردو سيلفا بعد 30 دقيقة من الهيمنة عندما شن ريال هجمة أخيرا.

وبدا فينيسيوس جونيور، الذي منح هدفه المثير ريال مدريد التقدم 1-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي والتي انتهت بالتعادل 1-1، وكأنه تفوق على ظهير أيمن سيتي كايل ووكر.

وأظهرت لقطة خلال إحدى هجمات ريال مدريد تفوق تام لمدافع مانشستر سيتي في سباق سرعة على الجناح الأيسر مع فينيسيوس المعروف بقوته في الركض.

وكان ووكر قد أبدى فخره بقدراته البدنية وسرعته رغم أن عمره 32 عامًا، حيث قال قبل مباراة سيتي وريال مدريد: "يجب أن أشكر والدي على هذه الجينات".