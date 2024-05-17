تصريح نادر من كريستيانو رونالدو عن والده الراحل

ويعتبر والد النجم البرتغالي الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات، من الأشخاص الذين ليس له ذككر تقريبا حول حياة رونالدو ومسيرته الكروية اللافتة، إذ توفي "خوسيه دينيس افييرو" في سبتمبر 2005 في لندن، بعد عامين فقط من انتقال رونالدو إلى مانشستر يونايتد قادما من سبورتينغ لشبونة في أول تجربة آنذاك خارج البرتغال.

وقال اللاعب البالغ من العمر 39 عاما، والذي سجل ما يقارب 900 هدف في مسيرته الكروية: "لقد كان أبي هو من يدعمني ويشجعني على لعب الكرة وتحقيق حلمي بأن أصبح لاعبا كبيرا، عندما كان عمري 7 سنوات شاهد والدي بأن لدي موهبة وكان يدفعني للعب كرة القدم".

وفي بداية مسيرته الكروية لعب كريستيانو رونالدو لنادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي قبل أن ينتقل في 2003 إلى مانشستر يونايتد وعمره آنذاك 18 عاما، حيث لعب مع الشياطين الحمر حتى 2009 تاريخ انتقاله الأسطوري إلى ريال مدريد الإسباني.

وفي 2018 انضم ليوفنتوش الإيطالي حتى 2021 تاريخ عودته للمان يونايتد الذي حمل ألوانه في تجربة ثانية حتى نوفمبر 2022 عندما وقع للنصر السعودي.

وسجل رونالدو طوال مسيرته مع النوادي حتى الآن أكثر من 757 هدفا، بينما أحرز مع منتخب بلاده 128 هدفا ليتصدر بذلك هدافي العالم الدوليين.