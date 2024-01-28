دي خيا على رادار الشباب السعودي

فيما قالت صحيفة "ديلي ميل" في تقرير لها، اليوم الأحد: "يجري حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، ديفيد دي خيا، محادثات للانضمام إلى نادي الشباب السعودي".

وأضاف التقرير: "ضم دي خيا سيكون بمثابة أحدث انتقال للشباب الذين وقعوا مع إيفان راكيتيتش من إشبيلية، كما إنهم يفكرون في جناح تشيلسي حكيم زياش المعار إلى غلطة سراي".

يذكر أن شبكة "ذا أثلتيك" العالمية اشارت سابقًا إلى أن مسألة اعتزال كرة القدم تراود دي خيا بشكل قوي.

ويحتل الشباب حاليًّا المركز الـ11 في الدوري السعودي، بعد أن فاز مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات في الدوري قبل العطلة الشتوية.